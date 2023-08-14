Джеймс Дакворт
Дакворт практически на протяжении целого года не играл в теннис, взяв просто паузу для отдыха и переосмысления происходящего.
Мастерство от него никуда не делось, поэтому для Джеймса никаких сложностей не составило максимально уверенно вернуться в тур.
У него не было искрометных турниров, на которых он мог бы сыграть выше ожиданий, но все соревнования он провел максимально качественно.
Не покидает уверенность, что и на турнире в Стэнфорде он сможет пройти как минимум несколько раундов. В любом случае, с Оливьери он должен справляться играючи.
Дженаро Оливьери
Как и большинство латиноамериканцев, Оливьери является сугубо грунтовым теннисистом, который выстреливает раз в год.
Этот выстрел пришёлся на майский «Ролан Гаррос», где аргентинца угораздило пролезть в третий круг не без фактора удачи.
После того успеха латиноамериканец окончательно сдулся, выполнив для себя досрочно поставленную задачу на сезон.
В игре с Даквортом ему ничего хорошего не светит, поскольку австралиец на синтетике играет в разы лучше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в австралийца в этом поединке: победа Дакворта — 1.31, победа Оливьери — 3.29.
Прогноз: Силы австралийского теннисиста заметно выше, поэтому победа останется за ним.
Ставка: Ф1 (-4) за 1.97.
Альтернативный прогноз: Оливьери ничего не сможет поделать с соперником в этом матче
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.09.