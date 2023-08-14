Австралиец Джеймс Дакворт и аргентинец Дженаро Оливьери встретятся в первом круге турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:00 мск. Дакворт — Оливьери: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джеймс Дакворт

Дакворт практически на протяжении целого года не играл в теннис, взяв просто паузу для отдыха и переосмысления происходящего.

Мастерство от него никуда не делось, поэтому для Джеймса никаких сложностей не составило максимально уверенно вернуться в тур.

У него не было искрометных турниров, на которых он мог бы сыграть выше ожиданий, но все соревнования он провел максимально качественно.

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Не покидает уверенность, что и на турнире в Стэнфорде он сможет пройти как минимум несколько раундов. В любом случае, с Оливьери он должен справляться играючи.

Дженаро Оливьери

Как и большинство латиноамериканцев, Оливьери является сугубо грунтовым теннисистом, который выстреливает раз в год.

Этот выстрел пришёлся на майский «Ролан Гаррос», где аргентинца угораздило пролезть в третий круг не без фактора удачи.

После того успеха латиноамериканец окончательно сдулся, выполнив для себя досрочно поставленную задачу на сезон.

В игре с Даквортом ему ничего хорошего не светит, поскольку австралиец на синтетике играет в разы лучше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в австралийца в этом поединке: победа Дакворта — 1.31, победа Оливьери — 3.29.

Прогноз: Силы австралийского теннисиста заметно выше, поэтому победа останется за ним.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.97.

Альтернативный прогноз: Оливьери ничего не сможет поделать с соперником в этом матче

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.09.