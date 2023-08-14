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    Австралиец не испытает проблем с проходом дальше?

    Дакворт — Оливьери. Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч турнира в Стэнфорде 14 августа 2023 года

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    Джеймс Дакворт
    Австралиец Джеймс Дакворт и аргентинец Дженаро Оливьери встретятся в первом круге турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:00 мск. Дакворт — Оливьери: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джеймс Дакворт

    Дакворт практически на протяжении целого года не играл в теннис, взяв просто паузу для отдыха и переосмысления происходящего.

    Мастерство от него никуда не делось, поэтому для Джеймса никаких сложностей не составило максимально уверенно вернуться в тур.

    У него не было искрометных турниров, на которых он мог бы сыграть выше ожиданий, но все соревнования он провел максимально качественно.

    Все прогнозы на теннис

    Не покидает уверенность, что и на турнире в Стэнфорде он сможет пройти как минимум несколько раундов. В любом случае, с Оливьери он должен справляться играючи.

    Дженаро Оливьери

    Как и большинство латиноамериканцев, Оливьери является сугубо грунтовым теннисистом, который выстреливает раз в год.

    Этот выстрел пришёлся на майский «Ролан Гаррос», где аргентинца угораздило пролезть в третий круг не без фактора удачи.

    После того успеха латиноамериканец окончательно сдулся, выполнив для себя досрочно поставленную задачу на сезон.

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    В игре с Даквортом ему ничего хорошего не светит, поскольку австралиец на синтетике играет в разы лучше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в австралийца в этом поединке: победа Дакворта — 1.31, победа Оливьери — 3.29.

    Прогноз: Силы австралийского теннисиста заметно выше, поэтому победа останется за ним.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.97.

    Альтернативный прогноз: Оливьери ничего не сможет поделать с соперником в этом матче

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.09.

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    Дакворт — Оливьери: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Австралиец не испытает проблем с проходом дальше?
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