Аранча Рус
Рус умеет играть в теннис, и в последние недели у неё получается это делать особенно хорошо.
Голландская девушка уже относительно немолода, но только в последнее время к ней пришли по-настоящему серьезные результаты.
Причем больше всего поражает, в каком стиле их одерживает голландская теннисистка. После двух первых раундов соревнований в Германии она оправила домой двух сильных теннисисток в лице Тимофеевой и Подорошки.
В матче с Лис расклад сил целиком и полностью в пользу Аранчи, но соперница у неё по предстоящему четвертьфиналу коварная.
Ева Лис
Лис уже совершила главную сенсацию текущего соревнования в Гамбурге в женской сетке, разгромив в рамках первого круга египтянку Шериф.
После такого фурора Ева попросту не могла удариться в грязь лицом и слить матч против куда более слабой Удварди.
Однако немка не позволила себе толики расслабленности и провела ещё один убедительный матч.
В предстоящей четвертьфинальной игре нужно играть с Рус, и определённые шансы на полуфинал домашних соревнований у немки есть.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Рус — 1.65, победа Лис — 2.26.
Прогноз: Немка выиграет матч, хоть это будет и непросто сделать.
Ставка: П2 за 2.26.
Альтернативный прогноз: Матч затянется на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.