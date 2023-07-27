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    Сказка Лис продолжится и дальше?

    Рус — Лис. Ставка (к. 2.26) и прогноз на матч турнира в Гамбурге 27 июля 2023 года

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    Ева Лис
    Голландка Аранча Рус и немка Ева Лис встретятся в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:30 мск. Рус — Лис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гамбург. Женщины 27 Июля 2023 года
    Аранча Рус
  • Нидерланды
    •  Аранча Рус 13:30 Ева Лис (Германия) Ева Лис (Германия)
  • Гамбург. Женщины
    •

    Аранча Рус

    Рус умеет играть в теннис, и в последние недели у неё получается это делать особенно хорошо.

    Голландская девушка уже относительно немолода, но только в последнее время к ней пришли по-настоящему серьезные результаты.

    Причем больше всего поражает, в каком стиле их одерживает голландская теннисистка. После двух первых раундов соревнований в Германии она оправила домой двух сильных теннисисток в лице Тимофеевой и Подорошки.

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    В матче с Лис расклад сил целиком и полностью в пользу Аранчи, но соперница у неё по предстоящему четвертьфиналу коварная.

    Ева Лис

    Лис уже совершила главную сенсацию текущего соревнования в Гамбурге в женской сетке, разгромив в рамках первого круга египтянку Шериф.

    После такого фурора Ева попросту не могла удариться в грязь лицом и слить матч против куда более слабой Удварди.

    Однако немка не позволила себе толики расслабленности и провела ещё один убедительный матч.

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    В предстоящей четвертьфинальной игре нужно играть с Рус, и определённые шансы на полуфинал домашних соревнований у немки есть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Рус — 1.65, победа Лис — 2.26.

    Прогноз: Немка выиграет матч, хоть это будет и непросто сделать.

    Ставка: П2 за 2.26.

    Альтернативный прогноз: Матч затянется на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.

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    Рус — Лис: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на теннис. Сказка Лис продолжится и дальше?
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