Александар Вукич
Вукич на последних турнира х выглядит более, чем убедительно для своего обычного уровня.
На последнем проведенном турнире в южнокорейском Пусане он добрался до финала, где выиграл досрочно, поскольку его соперник в лице соотечественника Пёрселла снялся по ходу игры.
С учетом тог, что Вукич уже и в Португалии выиграл два матча, его выигрышная серия составляет уже семь матчей подряд.
В такой форме и прекрасном настроении Вукич довольно легко может расправиться с Ритшардом, тем более, если он не будет играть в свой оптимальный теннис.
Александр Ритшард
Ритшард играть в теннис умеет и делает временами это очень удачно, но в последнее время у него наблюдаются определённые сложности с достижением результата.
В большинстве своем у швейцарца все завязано на форхенд и его комбинацию с резаными ударами. Если она начинает давать сбои, то сыплется вся игра.
В Португалии швейцарец победил двух малоизвестных игроков в лице испанца Ландалюсе и венгра Валкуша.
С австралийцем Вукичем будет совсем иной теннис, который и покажет на что в данный момент способен швейцарский игрок.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в австралийского теннисиста в этом поединке: победа Вукича — 1.66, победа Ритшарда — 2.18.
Прогноз: Австралиец на хорошем ходу и его не сможет остановить швейцарец.
Ставка: П1 за 1.66.
Альтернативный прогноз: Встреча получится без борьбы
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.13.