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    Швейцарец доставит проблемы Вукичу?

    Вукич — Ритшард. Прогноз, ставка (к.1.66) на матч четвертьфинала в Оэйраше, 18 мая 2023 года

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    Александр Ритшард
    Австралиец Александар Вукич и швейцарец Александр Ритшард встретятся в четвертьфинале «челленджера» в португальском Оэйраше. Матч пройдет 18 мая, начало — в 13:00 мск. Вукич — Ритшард: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александар Вукич

    Вукич на последних турнира х выглядит более, чем убедительно для своего обычного уровня.

    На последнем проведенном турнире в южнокорейском Пусане он добрался до финала, где выиграл досрочно, поскольку его соперник в лице соотечественника Пёрселла снялся по ходу игры.

    С учетом тог, что Вукич уже и в Португалии выиграл два матча, его выигрышная серия составляет уже семь матчей подряд.

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    В такой форме и прекрасном настроении Вукич довольно легко может расправиться с Ритшардом, тем более, если он не будет играть в свой оптимальный теннис.

    Александр Ритшард

    Ритшард играть в теннис умеет и делает временами это очень удачно, но в последнее время у него наблюдаются определённые сложности с достижением результата.

    В большинстве своем у швейцарца все завязано на форхенд и его комбинацию с резаными ударами. Если она начинает давать сбои, то сыплется вся игра.

    В Португалии швейцарец победил двух малоизвестных игроков в лице испанца Ландалюсе и венгра Валкуша.

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    С австралийцем Вукичем будет совсем иной теннис, который и покажет на что в данный момент способен швейцарский игрок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в австралийского теннисиста в этом поединке: победа Вукича — 1.66, победа Ритшарда — 2.18.

    Прогноз: Австралиец на хорошем ходу и его не сможет остановить швейцарец.

    Ставка: П1 за 1.66.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится без борьбы

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.13.

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    Вукич — Ритшард: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на теннис. Швейцарец доставит проблемы Вукичу?
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