Австралиец Александар Вукич и швейцарец Александр Ритшард встретятся в четвертьфинале «челленджера» в португальском Оэйраше. Матч пройдет 18 мая, начало — в 13:00 мск. Вукич — Ритшард: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александар Вукич

Вукич на последних турнира х выглядит более, чем убедительно для своего обычного уровня.

На последнем проведенном турнире в южнокорейском Пусане он добрался до финала, где выиграл досрочно, поскольку его соперник в лице соотечественника Пёрселла снялся по ходу игры.

С учетом тог, что Вукич уже и в Португалии выиграл два матча, его выигрышная серия составляет уже семь матчей подряд.

Все прогнозы на теннис

В такой форме и прекрасном настроении Вукич довольно легко может расправиться с Ритшардом, тем более, если он не будет играть в свой оптимальный теннис.

Александр Ритшард

Ритшард играть в теннис умеет и делает временами это очень удачно, но в последнее время у него наблюдаются определённые сложности с достижением результата.

В большинстве своем у швейцарца все завязано на форхенд и его комбинацию с резаными ударами. Если она начинает давать сбои, то сыплется вся игра.

В Португалии швейцарец победил двух малоизвестных игроков в лице испанца Ландалюсе и венгра Валкуша.

С австралийцем Вукичем будет совсем иной теннис, который и покажет на что в данный момент способен швейцарский игрок.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в австралийского теннисиста в этом поединке: победа Вукича — 1.66, победа Ритшарда — 2.18.

Прогноз: Австралиец на хорошем ходу и его не сможет остановить швейцарец.

Ставка: П1 за 1.66.

Альтернативный прогноз: Встреча получится без борьбы

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.13.