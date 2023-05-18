Итальянец Эдуардо Лаваньо и немец Доминик Кёпфер встретятся в четвертьфинале «челленджера» в итальянском Турине. Матч пройдет 18 мая, начало — в 11:00 мск. Лаваньо — Кёпфер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эдуардо Лаваньо

Лаваньо неожиданно выстрелил на домашнем турнире, хотя занимает по рейтингу место только в четвертой сотне.

Сложно представить, что такое произошло, что итальянец вдруг начал играть и обыгрывать куда более сильных игроков по стеке, но не похвалить его за это нельзя.

На своем пути к четвертьфиналу он обыграл ещё двух итальянцев в лице Дардери и Карузо. Они не смогли ничего противопоставить Эдуардо.

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Но в поединке против Кёпфера Лаваньо ничего не светит, поскольку немецкий спортсмен сейчас просто в огне.

Доминик Кёпфер

Кёпфер показывает просто какие-то невероятные результаты на грунте в последнем месяцы и не удивительно, что его практически никто не может остановить.

У Доминика проходят всевозможные удары, а также тактические изыски, которыми он просто убивает своих соперников психологически.

В поединках против Зеппиери и Варияльса соперники Доминика как не пытались, но не смогли навязать свою волю. Кёпфер был максимально хорош и по делу прошёл в четвертьфинал.

В игре против Лаваньо немец выглядит непререкаемым фаворитом и в предстоящей игре вполне все может закончиться разгромом никому не известного итальянца.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в немецкого теннисиста в этом поединке: победа Лаваньо — 2.53, победа Кёпфера — 1.50.

Прогноз: Кёпфер на данном этапе сезона практически непобедим, поэтому его победа в предстоящем поединке не обсуждается.

Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.88.

Альтернативный прогноз: В матче не будет много геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.04.