Эдуардо Лаваньо
Лаваньо неожиданно выстрелил на домашнем турнире, хотя занимает по рейтингу место только в четвертой сотне.
Сложно представить, что такое произошло, что итальянец вдруг начал играть и обыгрывать куда более сильных игроков по стеке, но не похвалить его за это нельзя.
На своем пути к четвертьфиналу он обыграл ещё двух итальянцев в лице Дардери и Карузо. Они не смогли ничего противопоставить Эдуардо.
Но в поединке против Кёпфера Лаваньо ничего не светит, поскольку немецкий спортсмен сейчас просто в огне.
Доминик Кёпфер
Кёпфер показывает просто какие-то невероятные результаты на грунте в последнем месяцы и не удивительно, что его практически никто не может остановить.
У Доминика проходят всевозможные удары, а также тактические изыски, которыми он просто убивает своих соперников психологически.
В поединках против Зеппиери и Варияльса соперники Доминика как не пытались, но не смогли навязать свою волю. Кёпфер был максимально хорош и по делу прошёл в четвертьфинал.
В игре против Лаваньо немец выглядит непререкаемым фаворитом и в предстоящей игре вполне все может закончиться разгромом никому не известного итальянца.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в немецкого теннисиста в этом поединке: победа Лаваньо — 2.53, победа Кёпфера — 1.50.
Прогноз: Кёпфер на данном этапе сезона практически непобедим, поэтому его победа в предстоящем поединке не обсуждается.
Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.88.
Альтернативный прогноз: В матче не будет много геймов.
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.04.