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    Кёпфер не заметит очередного соперника?

    Кёпфер — Галан. Прогноз, ставка (к.1.77) на матч полуфинала в Турине, 19 мая 2023 года

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    Доминик Кёпфер
    Немец Доминик Кёпфер и колумбиец Даниэль Галан встретятся в полуфинале «челленджера» в итальянском Турине. Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:00 мск. Кёпфер — Галан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Доминик Кёпфер

    Кёпфер продолжает свой перформанс на грунте и пока что не может найтись игрока, который смог бы его усмирить.

    Его достижения по этому сезону действительно впечатляют, поэтому нет ничего удивительного в том, что Доминик в таком хорошем настроении.

    В последнем своём поединке он буквально уничтожил никому неизвестного
    Лаваньо и сейчас сразится с мощным колумбийцем за право играть в финале.

    Все прогнозы на теннис

    В игре против Галана шансы на успех у двух игроков примерно равны, но за счет более убедительной серии побед у немца больше шансов на выход в финал.

    Даниэль Галан

    Галан в последнем матче против перспективного молодого итальянца в лице Кобболи провел максимально убедительный поединок и по делу прошёл в полуфинал.

    Даниэль походит к предстоящему «Ролан Гаррос» в потрясающей форме и это не может не радовать.

    Кобболи как ни старался, но не мог пробить монолитную защиту колумбийца, а в длинных розыгрышах все мячи оставались за Галланом.

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    Даниэль будет делать все возможное, чтобы сбить атакующий порыв Кёпфера, но не факт, что ему удастся это сделать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в немецкого теннисиста в этом поединке: победа Кёпфера — 1.77, победа Галана — 2.00.

    Прогноз: Соперники примерно равны по своим силам, но Кёпфер сейчас в более приличной форме.

    Ставка: П1 за 1.77.

    Альтернативный прогноз: Игра растянется на большое количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.85.

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    Кёпфер — Галан: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на теннис. Кёпфер не заметит очередного соперника?
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