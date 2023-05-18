Немец Доминик Кёпфер и колумбиец Даниэль Галан встретятся в полуфинале «челленджера» в итальянском Турине. Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:00 мск. Кёпфер — Галан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Доминик Кёпфер

Кёпфер продолжает свой перформанс на грунте и пока что не может найтись игрока, который смог бы его усмирить.

Его достижения по этому сезону действительно впечатляют, поэтому нет ничего удивительного в том, что Доминик в таком хорошем настроении.

В последнем своём поединке он буквально уничтожил никому неизвестного

Лаваньо и сейчас сразится с мощным колумбийцем за право играть в финале.

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В игре против Галана шансы на успех у двух игроков примерно равны, но за счет более убедительной серии побед у немца больше шансов на выход в финал.

Даниэль Галан

Галан в последнем матче против перспективного молодого итальянца в лице Кобболи провел максимально убедительный поединок и по делу прошёл в полуфинал.

Даниэль походит к предстоящему «Ролан Гаррос» в потрясающей форме и это не может не радовать.

Кобболи как ни старался, но не мог пробить монолитную защиту колумбийца, а в длинных розыгрышах все мячи оставались за Галланом.

Даниэль будет делать все возможное, чтобы сбить атакующий порыв Кёпфера, но не факт, что ему удастся это сделать.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в немецкого теннисиста в этом поединке: победа Кёпфера — 1.77, победа Галана — 2.00.

Прогноз: Соперники примерно равны по своим силам, но Кёпфер сейчас в более приличной форме.

Ставка: П1 за 1.77.

Альтернативный прогноз: Игра растянется на большое количество геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.85.