Доминик Кёпфер
Кёпфер продолжает свой перформанс на грунте и пока что не может найтись игрока, который смог бы его усмирить.
Его достижения по этому сезону действительно впечатляют, поэтому нет ничего удивительного в том, что Доминик в таком хорошем настроении.
В последнем своём поединке он буквально уничтожил никому неизвестного
Лаваньо и сейчас сразится с мощным колумбийцем за право играть в финале.
В игре против Галана шансы на успех у двух игроков примерно равны, но за счет более убедительной серии побед у немца больше шансов на выход в финал.
Даниэль Галан
Галан в последнем матче против перспективного молодого итальянца в лице Кобболи провел максимально убедительный поединок и по делу прошёл в полуфинал.
Даниэль походит к предстоящему «Ролан Гаррос» в потрясающей форме и это не может не радовать.
Кобболи как ни старался, но не мог пробить монолитную защиту колумбийца, а в длинных розыгрышах все мячи оставались за Галланом.
Даниэль будет делать все возможное, чтобы сбить атакующий порыв Кёпфера, но не факт, что ему удастся это сделать.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в немецкого теннисиста в этом поединке: победа Кёпфера — 1.77, победа Галана — 2.00.
Прогноз: Соперники примерно равны по своим силам, но Кёпфер сейчас в более приличной форме.
Ставка: П1 за 1.77.
Альтернативный прогноз: Игра растянется на большое количество геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.85.