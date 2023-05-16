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    Испанец способен пройти второго сеянного?

    Мартинес Портеро — Гастон. Прогноз, ставка (к. 2.19) на матч первого круга в Оэйраше, 16 мая 2023 года

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    Педро Мартинес Портеро
    Испанец Педро Мартинес Портеро и француз Уго Гастон встретятся в первом круге «челленджера» в Оэйраше. Матч пройдет 16 мая, начало — в 11:00 мск. Мартинес Портеро — Гастон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Педро Мартинес Портеро

    Мартинес Портеро откровенно сдал за последний год и «провалился» на 100 позиций вниз по рейтингу.

    Оправдания такому провалу найти тяжело, но Педро пытается разобраться, в чем причины его такой слабой игры.

    Однако главный грунтовый старт лета совсем скоро и к «Ролан Гаррос» он намеревается хоть немного прийти в тонус.

    Все прогнозы на теннис

    В игре против Гастона у него есть все шансы пройти дальше, поскольку его предстоящий соперник испытывает примерно такие же проблемы, как и испанец.

    Уго Гастон

    Гастон давно уже не претендует на надежду мужского французского тенниса, поскольку карьеру него откровенно не получилась при потрясающих вводных данных.

    По началу карьеры все складывалось неплохо, но затем спад в результатах и ментальные проблемы, которые и не позволили Уго стать действительно крутым специалистом.

    Французский игрок по этому сезону максимально добирался до второго круга в чилийском Сантьяго, что даже для него не является удовлетворительным результатом.

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    С Мартинесом Портеро будет равный поединок, где больше шансов дают все же французу. Н опри этом никто не удивится, если он проиграет в предстоящем поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во французского теннисиста в этом поединке: победа Мартинеса Портеро — 2.19, победа Гастона — 1.67.

    Прогноз: Игра равных соперников, но удача будет на стороне испанца.

    Ставка: П1 за 2.19.

    Альтернативный прогноз: Игра не будет простой для обоих теннисистов, поэтому поставим на три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.32.

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    Мартинес Портеро — Гастон: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на теннис. Испанец способен пройти второго сеянного?
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