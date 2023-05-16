Немец Максимилиан Мартерер и чилиец Алехандро Табило встретятся в первом круге «челленджера» в одноименной столице Туниса. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:30 мск. Мартерер — Табило: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Максимилиан Мартерер

Мартерер в прошлом году на всех соревнованиях, где ему приходилось играть, чувствовал себя более, чем уверенно.

В этом году у него мало что получается, но немец не престаёт искать свой теннис, который вполне может прийти.

Лучшим результатом по этому сезону является турнир в индийской Пуне который ещё захватил прошлый календарный год. Там Максимилиан добрался до четвертьфинала, но для него это был предел.

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В матче против нынешнего Табило в такой огненной форме ему делать нечего со своими последними результатами.

Алехандро Табило

Табило в теннис играть умеет и очень даже прилично, но почти все большие турниры за последний год он пропустил, поэтому и опустился по рейтингу в конец второй сотни.

Чилийский спортсмен отлично управляется в длинных розыгрышах, поскольку навыков игры в них у него более, чем достаточно.

На последних турнирах Алехандро просто лютует. В Бразильском Флорианаполисе он добрался до финала, но в решающем поединке проиграл соотечественнику Барриосу, а на прошлой неделе он взял титул в итальянской Франкавилье, обыграв в матче за титул Бенуа Пэра.

В игре с Мартерером перевес целиком и полностью на стороне чилийского теннисиста, и он должен максимально быстро управляться с немцем.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чилийского теннисиста в этом поединке: победа Мартерера — 2.64, победа Табило — 1.45.

Прогноз: Чилиец явно сильнее на текущий момент времени, поэтому победа будет за ним.

Ставка: Ф2 (-2) за 1.81.

Альтернативный прогноз: Чилиец спокойно выиграет 2:0 по сетам.

Альтернативная ставка: «Счет 0:2» с коэффициентом 1.72.