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    Чилиец более явный претендент на проход дальше?

    Мартерер — Табило. Прогноз, ставка (к.1.76) на матч первого круга в Тунисе, 16 мая 2023 года

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    Алехандро Табило
    Немец Максимилиан Мартерер и чилиец Алехандро Табило встретятся в первом круге «челленджера» в одноименной столице Туниса. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:30 мск. Мартерер — Табило: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Максимилиан Мартерер

    Мартерер в прошлом году на всех соревнованиях, где ему приходилось играть, чувствовал себя более, чем уверенно.

    В этом году у него мало что получается, но немец не престаёт искать свой теннис, который вполне может прийти.

    Лучшим результатом по этому сезону является турнир в индийской Пуне который ещё захватил прошлый календарный год. Там Максимилиан добрался до четвертьфинала, но для него это был предел.

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    В матче против нынешнего Табило в такой огненной форме ему делать нечего со своими последними результатами.

    Алехандро Табило

    Табило в теннис играть умеет и очень даже прилично, но почти все большие турниры за последний год он пропустил, поэтому и опустился по рейтингу в конец второй сотни.

    Чилийский спортсмен отлично управляется в длинных розыгрышах, поскольку навыков игры в них у него более, чем достаточно.

    На последних турнирах Алехандро просто лютует. В Бразильском Флорианаполисе он добрался до финала, но в решающем поединке проиграл соотечественнику Барриосу, а на прошлой неделе он взял титул в итальянской Франкавилье, обыграв в матче за титул Бенуа Пэра.

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    В игре с Мартерером перевес целиком и полностью на стороне чилийского теннисиста, и он должен максимально быстро управляться с немцем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чилийского теннисиста в этом поединке: победа Мартерера — 2.64, победа Табило — 1.45.

    Прогноз: Чилиец явно сильнее на текущий момент времени, поэтому победа будет за ним.

    Ставка: Ф2 (-2) за 1.81.

    Альтернативный прогноз: Чилиец спокойно выиграет 2:0 по сетам.

    Альтернативная ставка: «Счет 0:2» с коэффициентом 1.72.

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    Мартерер — Табило: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на теннис. Чилиец более явный претендент на проход дальше?
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