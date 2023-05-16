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    Баньис разгромит украинца?

    Баньис — Крутых. Прогноз, ставка (к. 1.85) на матч первого круга в Оэйраше, 16 мая 2023 года

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    Факундо Баньис
    Аргентинец Факундо Баньис и украинец Алексей Крутых встретятся в первом круге «челленджера» в Оэйраше. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Баньис — Крутых: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Факундо Баньис

    Баньис умеет играть в теннис и делает это очень хорошо именно на грунте. В противостоянии с более слабыми игроками он обыгрывает их в одну калитку, поэтому не стоит исключать разгрома крутых в предстоящем поединке.

    Дважды в этом году он добирался до четвертьфиналов не самых рейтинговых турниров. Один раз это случилось в австрийском Маутхаузене на прошлой неделе, а второй раз это произошло на соревновании в Сантьяго пару месяцев назад.

    Все основные навыки для удачной игры на грунте у него имеются, но в последнее врем программа часто дает сбои.

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    В игре против Крутых целиком и полностью расклады в пользу Баньиса, поэтому его победа в предстоящей игре вполне предсказуема.

    Алексей Крутых

    Крутых вполне претендует на открытие этого года, но ему не в хватает стабильности, чтобы на постоянной основе добиваться какого-то вразумительного результата.

    На последних грунтовых соревнованиях у него вообще не клеились дела, однако в сетку основного турнира в Барселоне он все же смог выйти.

    Это для него стало лучшим результатом года наравне с выходом в основную сетку соревнований в Дохе в начале года.

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    В противостоянии с Баньисом расклад сил не в пользу Крутых, но в теннисе бывает всякое, поэтому исключать шанса победы украинца совсем не стоит.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Баньиса — 1.57, победа Крутых — 2.32.

    Прогноз: Украинцу не хватает оборотов, поэтому он не сможет сдержать аргентинца на грунте.

    Ставка: Ф1 (-1) за 1.85.

    Альтернативный прогноз: Баньис выиграет в одну калитку, а Крутых не возьмет большого количества геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 22 с коэффициентом 1.78.

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    Баньис — Крутых: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на теннис. Баньис разгромит украинца?
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