Аргентинец Факундо Баньис и украинец Алексей Крутых встретятся в первом круге «челленджера» в Оэйраше. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Баньис — Крутых: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Факундо Баньис

Баньис умеет играть в теннис и делает это очень хорошо именно на грунте. В противостоянии с более слабыми игроками он обыгрывает их в одну калитку, поэтому не стоит исключать разгрома крутых в предстоящем поединке.

Дважды в этом году он добирался до четвертьфиналов не самых рейтинговых турниров. Один раз это случилось в австрийском Маутхаузене на прошлой неделе, а второй раз это произошло на соревновании в Сантьяго пару месяцев назад.

Все основные навыки для удачной игры на грунте у него имеются, но в последнее врем программа часто дает сбои.

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В игре против Крутых целиком и полностью расклады в пользу Баньиса, поэтому его победа в предстоящей игре вполне предсказуема.

Алексей Крутых

Крутых вполне претендует на открытие этого года, но ему не в хватает стабильности, чтобы на постоянной основе добиваться какого-то вразумительного результата.

На последних грунтовых соревнованиях у него вообще не клеились дела, однако в сетку основного турнира в Барселоне он все же смог выйти.

Это для него стало лучшим результатом года наравне с выходом в основную сетку соревнований в Дохе в начале года.

В противостоянии с Баньисом расклад сил не в пользу Крутых, но в теннисе бывает всякое, поэтому исключать шанса победы украинца совсем не стоит.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Баньиса — 1.57, победа Крутых — 2.32.

Прогноз: Украинцу не хватает оборотов, поэтому он не сможет сдержать аргентинца на грунте.

Ставка: Ф1 (-1) за 1.85.

Альтернативный прогноз: Баньис выиграет в одну калитку, а Крутых не возьмет большого количества геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 22 с коэффициентом 1.78.