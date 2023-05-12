Австралиец Макс Пёрселл и японец Ясутака Утияма встретятся в четвертьфинале «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 12 мая, начало — в 06:30 мск. Пёрселл — Утияма: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Макс Пёрселл

Пёрселл не замечает своих соперников по сетке и уверенно движется снова к финалу, хотя надо ещё пройти Утияму.

По двум сыгранным матчам у австралийца не возникло никаких сложностей с добычей результата.

В играх против Сюй Юя и Мотизуки он совершил меньше 20 невынужденных ошибок за две игры в сумме.

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С Утиямой будет та же история, поскольку тот в игре против Хидзикаты непомерно много дарил свободных очков своему сопернику.

Ясутака Утияма

Утияма показывает волю к победе и характер, обыгрывая довольно серьёзных соперников, но при этом лишь в трех сетах.

Последний поединок против Ринки Хидзикаты получился героическим поскольку там Ясуката вытащил несколько «мертвых» мячей, позволивших ему остаться в игре.

На матч против Пёрселла у него ещё есть силы, но их осталось не так уж и много, поэтому длительный матч не в его пользу.

Ясутаке нужно играть предельно просто и бить Макса его же оружием — подачей и выходом к сетке. В этом приеме азиат не на столько хорош, как соперник, но элементов неожиданности вполне может его ставить в ступор.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают австралийца явным фаворитом: победа Пёрселла — 1.27, победа Утиямы — 3.62.

Прогноз: Пёрселл не заметит своего соперника.

Ставка: Ф1 (-5) за 2.42.

Альтернативный прогноз: Количество геймов будет минимальным.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.99.