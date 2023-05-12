Макс Пёрселл
Пёрселл не замечает своих соперников по сетке и уверенно движется снова к финалу, хотя надо ещё пройти Утияму.
По двум сыгранным матчам у австралийца не возникло никаких сложностей с добычей результата.
В играх против Сюй Юя и Мотизуки он совершил меньше 20 невынужденных ошибок за две игры в сумме.
С Утиямой будет та же история, поскольку тот в игре против Хидзикаты непомерно много дарил свободных очков своему сопернику.
Ясутака Утияма
Утияма показывает волю к победе и характер, обыгрывая довольно серьёзных соперников, но при этом лишь в трех сетах.
Последний поединок против Ринки Хидзикаты получился героическим поскольку там Ясуката вытащил несколько «мертвых» мячей, позволивших ему остаться в игре.
На матч против Пёрселла у него ещё есть силы, но их осталось не так уж и много, поэтому длительный матч не в его пользу.
Ясутаке нужно играть предельно просто и бить Макса его же оружием — подачей и выходом к сетке. В этом приеме азиат не на столько хорош, как соперник, но элементов неожиданности вполне может его ставить в ступор.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают австралийца явным фаворитом: победа Пёрселла — 1.27, победа Утиямы — 3.62.
Прогноз: Пёрселл не заметит своего соперника.
Ставка: Ф1 (-5) за 2.42.
Альтернативный прогноз: Количество геймов будет минимальным.
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.99.