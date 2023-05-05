Испанец Карлос Алькарас сыграет против хорвата Борны Чорича в полуфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 5 мая, начало — в 17:00 мск. Алькарас — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос в предыдущем раунде выиграл у Карена Хачанова — 6:4, 7:5.

Матч, правда, получился не таким простым, как ожидалось. Во второй партии россиянин упустил шикарный шанс, не сумев взять подачу при счете 5:3. После этого остановить испанца было нереально.

Как ни странно, проще всего пока что было в матче с Александром Зверевым — 6:1, 6:2. Алькарас потом признался, что тоже остался под впечатлением от своего тенниса.

В текущем сезоне 19-летний теннисист выиграл 27 матчей из 29. С учетом прошлогоднего триумфа его победная серия в Мадриде составляет уже девять матчей.

Чорич

Борна тем временем четвертый раз добрался до полуфинала на «Мастерсе». И в данном случае от него явно не ждали ничего подобного.

Перед турниром в Мадриде хорват проиграл пять матчей подряд, в том числе на «Мастерсе» в Монте-Карло и в Баня-Луке.

В четвертьфинале Чорич остановил немца Даниэля Альтмайера (6:3, 6:3), который попал в основную сетку как лаки-лузер.

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Самым сложным был матче против испанца Алехандро Давидовича-Фокины (6:7, 6:3, 7:6).

Также стоит отметить, что в третьем раунде Чорич выиграл у поляка Хуберта Хуркача (7:6, 6:3).

Прогноз и ставка

У букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Алькараса. На Чорича можно поставить за 9.50.

Вполне вероятно, что матч получится упорным, хорват за счет своего характера нередко заставляет нервничать даже игроков первой десятки.

Но даже с учетом этого очевидно, что у Чорича действительно мизерные шансы на выход в финал.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 1.97.