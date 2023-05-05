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    Сможет ли Алькарас разгромить Чорича?

    Алькарас — Чорич. Прогноз (к. 1.97) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 5 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Чорич
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против хорвата Борны Чорича в полуфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 5 мая, начало — в 17:00 мск. Алькарас — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 05 Мая 2023 года

    Алькарас

    Карлос в предыдущем раунде выиграл у Карена Хачанова — 6:4, 7:5.

    Матч, правда, получился не таким простым, как ожидалось. Во второй партии россиянин упустил шикарный шанс, не сумев взять подачу при счете 5:3. После этого остановить испанца было нереально.

    Как ни странно, проще всего пока что было в матче с Александром Зверевым — 6:1, 6:2. Алькарас потом признался, что тоже остался под впечатлением от своего тенниса.

    В текущем сезоне 19-летний теннисист выиграл 27 матчей из 29. С учетом прошлогоднего триумфа его победная серия в Мадриде составляет уже девять матчей.

    Чорич

    Борна тем временем четвертый раз добрался до полуфинала на «Мастерсе». И в данном случае от него явно не ждали ничего подобного.

    Перед турниром в Мадриде хорват проиграл пять матчей подряд, в том числе на «Мастерсе» в Монте-Карло и в Баня-Луке.

    В четвертьфинале Чорич остановил немца Даниэля Альтмайера (6:3, 6:3), который попал в основную сетку как лаки-лузер.

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    Самым сложным был матче против испанца Алехандро Давидовича-Фокины (6:7, 6:3, 7:6).

    Также стоит отметить, что в третьем раунде Чорич выиграл у поляка Хуберта Хуркача (7:6, 6:3).

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Алькараса. На Чорича можно поставить за 9.50.

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    Вполне вероятно, что матч получится упорным, хорват за счет своего характера нередко заставляет нервничать даже игроков первой десятки.

    Но даже с учетом этого очевидно, что у Чорича действительно мизерные шансы на выход в финал.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 1.97.

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    Алькарас — Чорич: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 05.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Алькарас разгромить Чорича?
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