Хорват Борна Чорич сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Чорич — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чорич

Борна наконец-то прервал неприятную серию поражений, которая в какой-то момент достигла пяти матчей.

После поражения от Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Дубае хорват не прошел ни одного раунда на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло, а также в Баня-Луке.

Между тем, в Мадриде 20-я ракетка мира пока не отдал ни одного сета.

В первом матче Чорич выиграл у француза Уго Гастона, после чего остановил поляка Хуберта Хуркача.

Давидович-Фокина

Алехандро тем временем преподнёс одну из главных сенсаций турнира. В предыдущем раунде ему удалось остановить Хольгера Руне — 7:6, 5:7, 7:6.

В решающей партии Давидович-Фокина отыграл брейк, не подал на матч при счете 5:3, но в итоге дожал датчанина на тай-брейке. К слову, матч продолжался чуть больше трех часов.

В первом матче испанец спокойно остановил своего соотечественника Альберто Рамоса — 6:3, 6:4.

Все прогнозы на теннис

И также стоит отметить, что в Барселоне у Алехандро был классный матч против Карлоса Алькараса (6:7, 4:6). Несмотря на поражение, здесь он тоже показал классный теннис.

Прогноз и ставка

На Чорича в этом матче можно поставить за 2.59, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.50.

Учитывая характер обоих теннисистов, логично предположить, что это будет еще одна битва с непредсказуемым исходом.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.21.