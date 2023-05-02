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    Давидович-Фокина и Чорич устроят матч-триллер?

    Чорич — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 2.40) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 2 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чорич — Давидович-Фокина
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Хорват Борна Чорич сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Чорич — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 02 Мая 2023 года

    Чорич

    Борна наконец-то прервал неприятную серию поражений, которая в какой-то момент достигла пяти матчей.

    После поражения от Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Дубае хорват не прошел ни одного раунда на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло, а также в Баня-Луке.

    Между тем, в Мадриде 20-я ракетка мира пока не отдал ни одного сета.

    В первом матче Чорич выиграл у француза Уго Гастона, после чего остановил поляка Хуберта Хуркача.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тем временем преподнёс одну из главных сенсаций турнира. В предыдущем раунде ему удалось остановить Хольгера Руне — 7:6, 5:7, 7:6.

    В решающей партии Давидович-Фокина отыграл брейк, не подал на матч при счете 5:3, но в итоге дожал датчанина на тай-брейке. К слову, матч продолжался чуть больше трех часов.

    В первом матче испанец спокойно остановил своего соотечественника Альберто Рамоса — 6:3, 6:4.

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    И также стоит отметить, что в Барселоне у Алехандро был классный матч против Карлоса Алькараса (6:7, 4:6). Несмотря на поражение, здесь он тоже показал классный теннис.

    Прогноз и ставка

    На Чорича в этом матче можно поставить за 2.59, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.50.

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    Учитывая характер обоих теннисистов, логично предположить, что это будет еще одна битва с непредсказуемым исходом.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.21.

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    Чорич — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на теннис. Давидович-Фокина и Чорич устроят матч-триллер?
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