Хорват Борна Чорич сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 15:00 мск. Чорич — Харри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чорич

Борна не лучшим образом провел первые три месяца нового сезона. После мощного возвращения в прошлом году от него ждали явно большего.

Относительно успешным для хорвата стал лишь турнир в Дубае. Здесь он добрался до четвертьфинала, где проиграл Даниилу Медведеву.

После этого Чорич провалил крупные турнир в Индиан-Уэллсе и Майами. В обоих случаях он не прошел ни одного раунда, проиграв Алексу Молчану и Кристоферу Юбэнксу соответственно.

В прошлом сезоне Чорич не лучшим образом провел грунтовые турниры, особенно весенние. Но надо учитывать, что на тот момент он только-только вернулся в тур после серьезной травмы.

Харри

Николас тем временем провел в этом году уже больше десяти матчей на грунте.

Более того, в начале марта чилиец стал победителем турнира в Сантьяго, выиграв второй титул в карьере.

В решающем матче Харри одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри (6:7, 7:6, 6:2).

Также стоит добавить, что в конце февраля Николас дошео до полуфинала в Рио-де-Жанейро. На турнире в одном из крупнейших бразильских городов его смог остановить только Карлос Алькарас.

Все прогнозы на теннис

Но у Харри, безусловно, бывают и провалы. Например, в начале этой недели он уступил итальянцу Андреа Вавассори в первом круге турнира в Марракеше.

Прогноз и ставка

На Чорича в этом матче можно поставить за 2.00, победу Харри букмекеры предлагают за 1.81.

Чилиец сейчас точно на ходу, чего не скажешь про Борну, который никак не может набрать оптимальную форму. И при этом надо понимать, что на глине хорвату не так комфортно, как на харде.

Логично предположить, что опытнейший грунтовик остановит Чорича.

Ставка — победа Харри с форой по геймам (-1,0) за 1.94.