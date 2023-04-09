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    Чорич проиграет в первом же матче в Монте-Карло?

    Чорич — Харри. Прогноз (к. 1.94) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 9 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чорич — Харри
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    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 15:00 мск. Чорич — Харри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 09 Апреля 2023 года

    Чорич

    Борна не лучшим образом провел первые три месяца нового сезона. После мощного возвращения в прошлом году от него ждали явно большего.

    Относительно успешным для хорвата стал лишь турнир в Дубае. Здесь он добрался до четвертьфинала, где проиграл Даниилу Медведеву.

    После этого Чорич провалил крупные турнир в Индиан-Уэллсе и Майами. В обоих случаях он не прошел ни одного раунда, проиграв Алексу Молчану и Кристоферу Юбэнксу соответственно.

    В прошлом сезоне Чорич не лучшим образом провел грунтовые турниры, особенно весенние. Но надо учитывать, что на тот момент он только-только вернулся в тур после серьезной травмы.

    Харри

    Николас тем временем провел в этом году уже больше десяти матчей на грунте.

    Более того, в начале марта чилиец стал победителем турнира в Сантьяго, выиграв второй титул в карьере.

    В решающем матче Харри одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри (6:7, 7:6, 6:2).

    Также стоит добавить, что в конце февраля Николас дошео до полуфинала в Рио-де-Жанейро. На турнире в одном из крупнейших бразильских городов его смог остановить только Карлос Алькарас.

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    Но у Харри, безусловно, бывают и провалы. Например, в начале этой недели он уступил итальянцу Андреа Вавассори в первом круге турнира в Марракеше.

    Прогноз и ставка

    На Чорича в этом матче можно поставить за 2.00, победу Харри букмекеры предлагают за 1.81.

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    Чилиец сейчас точно на ходу, чего не скажешь про Борну, который никак не может набрать оптимальную форму. И при этом надо понимать, что на глине хорвату не так комфортно, как на харде.

    Логично предположить, что опытнейший грунтовик остановит Чорича.

    Ставка — победа Харри с форой по геймам (-1,0) за 1.94.

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    Чорич — Харри: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на теннис. Чорич проиграет в первом же матче в Монте-Карло?
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