Мюллер
Александр впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире ATP.
В четвертьфинале Мюллер одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти со счетом 6:3, 1:6, 6:4.
Примечательно, что француз впервые выиграл у соперника из топ-30.
Также стоит отметить, что в первом круге 26-летний теннисист выиграл у Ришара Гаске — 6:4, 6:4.
Во втором раунде Мюллер остановил итальянца Франческо Пассаро — 6:4, 6:4.
Котов
Павел тем временем тоже впервые в карьере добрался до полуфинала на уровне ATP.
В пятницу российский теннисист выиграл у австралийца Кристофера О’Коннелла — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3).
В решающем сете Котову удалось отыграть брейк. Также интересно, что он взял по 66 процентов очков и на первой подаче, и на второй.
В Марракеше 24-летний теннисист выиграл три матча — столько же, сколько до этого на уровне ATP в целом.
Котов поднимется в топ-100 в случае выхода в финал.
Прогноз и ставка
На Мюллера в этом матче можно поставить за 1.54, победу Котова букмекеры предлагают за 2.48.
Француз на этой неделе остановил опытного Гаске и талантливого Музетти. И после этого не очень верится, что он проиграет Котову.
Ставка — победа Мюллера + тотал геймов больше 20,5 за 2.66. Возможно, будет и третий сет, но исход, скорее всего, расстроит поклонников российского теннисиста.