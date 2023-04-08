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    Котов выйдет в финал в Марракеше и вернется в топ-100?

    Мюллер — Котов. Прогноз (к. 2.66) и ставки на турнир в Марракеше 8 апреля 2023 года

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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против француза Александра Мюллера в полуфинале турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 8 апреля, начало — в 16:30 мск. Мюллер — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мюллер

    Александр впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире ATP.

    В четвертьфинале Мюллер одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти со счетом 6:3, 1:6, 6:4.

    Примечательно, что француз впервые выиграл у соперника из топ-30.

    Также стоит отметить, что в первом круге 26-летний теннисист выиграл у Ришара Гаске — 6:4, 6:4.

    Во втором раунде Мюллер остановил итальянца Франческо Пассаро — 6:4, 6:4.

    Котов

    Павел тем временем тоже впервые в карьере добрался до полуфинала на уровне ATP.

    В пятницу российский теннисист выиграл у австралийца Кристофера О’Коннелла — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3).

    В решающем сете Котову удалось отыграть брейк. Также интересно, что он взял по 66 процентов очков и на первой подаче, и на второй.

    Все прогнозы на теннис

    В Марракеше 24-летний теннисист выиграл три матча — столько же, сколько до этого на уровне ATP в целом.

    Котов поднимется в топ-100 в случае выхода в финал.

    Прогноз и ставка

    На Мюллера в этом матче можно поставить за 1.54, победу Котова букмекеры предлагают за 2.48.

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    Француз на этой неделе остановил опытного Гаске и талантливого Музетти. И после этого не очень верится, что он проиграет Котову.

    Ставка — победа Мюллера + тотал геймов больше 20,5 за 2.66. Возможно, будет и третий сет, но исход, скорее всего, расстроит поклонников российского теннисиста.

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    Мюллер — Котов: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на теннис. Котов выйдет в финал в Марракеше и вернется в топ-100?
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