Россиянин Павел Котов сыграет против француза Александра Мюллера в полуфинале турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 8 апреля, начало — в 16:30 мск. Мюллер — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мюллер

Александр впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире ATP.

В четвертьфинале Мюллер одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти со счетом 6:3, 1:6, 6:4.

Примечательно, что француз впервые выиграл у соперника из топ-30.

Также стоит отметить, что в первом круге 26-летний теннисист выиграл у Ришара Гаске — 6:4, 6:4.

Во втором раунде Мюллер остановил итальянца Франческо Пассаро — 6:4, 6:4.

Котов

Павел тем временем тоже впервые в карьере добрался до полуфинала на уровне ATP.

В пятницу российский теннисист выиграл у австралийца Кристофера О’Коннелла — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3).

В решающем сете Котову удалось отыграть брейк. Также интересно, что он взял по 66 процентов очков и на первой подаче, и на второй.

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В Марракеше 24-летний теннисист выиграл три матча — столько же, сколько до этого на уровне ATP в целом.

Котов поднимется в топ-100 в случае выхода в финал.

Прогноз и ставка

На Мюллера в этом матче можно поставить за 1.54, победу Котова букмекеры предлагают за 2.48.

Француз на этой неделе остановил опытного Гаске и талантливого Музетти. И после этого не очень верится, что он проиграет Котову.

Ставка — победа Мюллера + тотал геймов больше 20,5 за 2.66. Возможно, будет и третий сет, но исход, скорее всего, расстроит поклонников российского теннисиста.