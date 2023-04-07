О`Коннелл
Кристофер начал турнир с победы над итальянцем Риккардо Бонадио — 7:5, 6:4.
Во втором раунде австралийский теннисист одержал волевую победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:7, 6:4, 6:0. В решающем сете соперник очень слабо играл на первой подаче, взяв лишь 31 процент очков.
О`Коннелл второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP. В конце февраля ему удалосьт дойти до четвертьфинала в Дохе.
Но в остальных случах О`Коннелл, как правило, выбывал уже после первого раунда или не смог пройти квалификацию.
Котов
Павел тем временем впервые в карьере дошел до четвертьфинала на уровне ATP.
Во втором круге Котов одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи — 6:0, 7:6.
Во втором сете россиянин уступал с брейком, но в итоге отыгрался, воспользовавшись многочисленными ошибками француза, который продолжает набирать форму после травмы.
В первом раунде Котов выиграл у испанца Педро Мартинеса — 6:2, 1:6, 7:6.
Прогноз и ставка
На О`Коннелла в этом матче можно поставить за 1.69, победу Котова букмекеры предлагают за 2.17.
В прошлом году Павел почти без борьбы проиграл австралийцу в Дохе — 2:6, 2:6.
Скорее всего, в этом матче у Котова тоже будут проблемы. О`Коннелл не самый приятный соперник.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.99.