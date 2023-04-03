Котов
Павел открыл грунтовую часть сезона на прошлой неделе на «челленджере» в Сан-Ремо.
Начало получилось совсем так себе. Котов не смог доиграть матч первого круга против итальянца Андреа Вавассори — 6:4, 5:7, 0:4.
В конце марта российский теннисист пробился в основную сетку «Мастерса» в Майами.
После двух классных матчей в квалификации Котов почти без шансов проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри.
Кроме того, Павел прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке турнира в Дубае.
Также стоит отметить, что в прошлом году Котов выиграл 20 из 29 матчей на грунте. А на «челленджере» в Сан-Марино ему даже удалось взять титул.
В рейтинге ATP Котов занимает 117-е место.
Мартинес
Педро тем временем уже успел провести неколько турниров на грунте. Например, на прошлой неделе испанец дошел до полуфинала на «челленджере» в Жироне.
В матче 1/2 финала Мартинес проиграл португальцу Гаштану Элиашу — 4:6, 6:2, 6:4.
В феврале 25-летний теннисист провалил ряд турниров в Южной Америке.
И если в Рио-де-Жанейро ему удалось выиграть хотя бы один матч, то в Кордове, Буэнос-Айресе и Сантьяго испанец не смог преодолеть первый раунд.
В прошлом году Мартинес выиграл 16 из 30 матчей на грунте.
Прогноз и ставка
На Котова в этом матче можно поставить за 1.83, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 1.98.
Встреча с любым испанцем на грунте — это почти всегда не самое приятное событие. Но в данном случае надо признать, что соперник Павла в текущем сезоне абсолютно не впечатляет, в том числе на своем любимом покрытии.
А Котов, как ни странно, неплохо играет на глине. Например, в прошлом сезоне ему удалось пройти сложнейшую квалификацию на Ролан Гаррос.
В общем, победа россиянина в предстоящем матче не станет сюрпризом.
Ставка — победа Котова за 1.83.