Россиянин Павел Котов сыграет против испанца Педро Мартинеса в первом круге турнира в Марракеше Марокко). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 13:00 мск. Котов — Мартинес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Котов

Павел открыл грунтовую часть сезона на прошлой неделе на «челленджере» в Сан-Ремо.

Начало получилось совсем так себе. Котов не смог доиграть матч первого круга против итальянца Андреа Вавассори — 6:4, 5:7, 0:4.

В конце марта российский теннисист пробился в основную сетку «Мастерса» в Майами.

После двух классных матчей в квалификации Котов почти без шансов проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри.

Кроме того, Павел прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке турнира в Дубае.

Также стоит отметить, что в прошлом году Котов выиграл 20 из 29 матчей на грунте. А на «челленджере» в Сан-Марино ему даже удалось взять титул.

В рейтинге ATP Котов занимает 117-е место.

Мартинес

Педро тем временем уже успел провести неколько турниров на грунте. Например, на прошлой неделе испанец дошел до полуфинала на «челленджере» в Жироне.

В матче 1/2 финала Мартинес проиграл португальцу Гаштану Элиашу — 4:6, 6:2, 6:4.

В феврале 25-летний теннисист провалил ряд турниров в Южной Америке.

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И если в Рио-де-Жанейро ему удалось выиграть хотя бы один матч, то в Кордове, Буэнос-Айресе и Сантьяго испанец не смог преодолеть первый раунд.

В прошлом году Мартинес выиграл 16 из 30 матчей на грунте.

Прогноз и ставка

На Котова в этом матче можно поставить за 1.83, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 1.98.

Встреча с любым испанцем на грунте — это почти всегда не самое приятное событие. Но в данном случае надо признать, что соперник Павла в текущем сезоне абсолютно не впечатляет, в том числе на своем любимом покрытии.

А Котов, как ни странно, неплохо играет на глине. Например, в прошлом сезоне ему удалось пройти сложнейшую квалификацию на Ролан Гаррос.

В общем, победа россиянина в предстоящем матче не станет сюрпризом.

Ставка — победа Котова за 1.83.