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    Котов спокойно пройдет первый круг в Марракеше?

    Котов — Мартинес. Прогноз (к. 1.83) и ставки на турнир в Марракеше 3 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Мартинес
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против испанца Педро Мартинеса в первом круге турнира в Марракеше Марокко). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 13:00 мск. Котов — Мартинес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Котов

    Павел открыл грунтовую часть сезона на прошлой неделе на «челленджере» в Сан-Ремо.

    Начало получилось совсем так себе. Котов не смог доиграть матч первого круга против итальянца Андреа Вавассори — 6:4, 5:7, 0:4.

    В конце марта российский теннисист пробился в основную сетку «Мастерса» в Майами.

    После двух классных матчей в квалификации Котов почти без шансов проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри.

    Кроме того, Павел прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке турнира в Дубае.

    Также стоит отметить, что в прошлом году Котов выиграл 20 из 29 матчей на грунте. А на «челленджере» в Сан-Марино ему даже удалось взять титул.

    В рейтинге ATP Котов занимает 117-е место.

    Мартинес

    Педро тем временем уже успел провести неколько турниров на грунте. Например, на прошлой неделе испанец дошел до полуфинала на «челленджере» в Жироне.

    В матче 1/2 финала Мартинес проиграл португальцу Гаштану Элиашу — 4:6, 6:2, 6:4.

    В феврале 25-летний теннисист провалил ряд турниров в Южной Америке.

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    И если в Рио-де-Жанейро ему удалось выиграть хотя бы один матч, то в Кордове, Буэнос-Айресе и Сантьяго испанец не смог преодолеть первый раунд.

    В прошлом году Мартинес выиграл 16 из 30 матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Котова в этом матче можно поставить за 1.83, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 1.98.

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    Встреча с любым испанцем на грунте — это почти всегда не самое приятное событие. Но в данном случае надо признать, что соперник Павла в текущем сезоне абсолютно не впечатляет, в том числе на своем любимом покрытии.

    А Котов, как ни странно, неплохо играет на глине. Например, в прошлом сезоне ему удалось пройти сложнейшую квалификацию на Ролан Гаррос.

    В общем, победа россиянина в предстоящем матче не станет сюрпризом.

    Ставка — победа Котова за 1.83.

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    Котов — Мартинес: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на теннис. Котов спокойно пройдет первый круг в Марракеше?
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