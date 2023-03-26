Россиянка Варвара Грачева сыграет против польской теннисистки Магдалены Фрех в третьем круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Фрех — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фрех

Магдалена попала в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации она проиграла японке Нао Хибино.

В основной сетке Фрех начала с волевой победы над россиянкой Эрий Андреевой — 4:6, 6:1, 6:1.

На турнире в Индиан-Уэллсе было то же самое: польская теннисистка проиграла в финале квалификации, но в итоге оказалась в основной сетке как лаки-лузер. После победы над Мариной Заневской 25-летняя теннисистка проиграла Онс Жабер.

Примечательно, что перед матчем с Заневской у Фрех в этом году не было ни одной победы на уровне основной сетки WTA.

Грачева

Варвара тем временем не перестает удивлять. В предыдущем раунде она спокойно остановила Онс Жабер — 6:2, 6:2.

Грачева впервые в карьере одержала победу над соперницей из топ-5.

Безусловно, это сенсация, но при этом еще до матча было известно, что теннисистка из Туниса до сих пор не избавилась от последствий травмы колена.

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Но в любом случае Грачева в очередной раз подтвердила, что ей наконец-то удалось добиться существенного прогресса в своей игре.

Грачева выиграла как минимум два матча на третьем турнире подряд.

Прогноз и ставка

На Фрех в этом матче можно поставить за 3.10, победу Грачевой букмекеры предлагают за 1.37.

С учетом того, что мы увидели в недавних матчах, можно предположить, что Варваре снова будет достаточно двух сетов для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Грачевой с форой (-4,5) за 2.00.