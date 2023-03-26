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    Грачева снова выиграет в двух сетах?

    Фрех — Грачева. Прогноз (к. 2.00) и ставки на турнир в Майами 26 марта 2023 года

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    Варвара Грачева
    Россиянка Варвара Грачева сыграет против польской теннисистки Магдалены Фрех в третьем круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Фрех — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фрех

    Магдалена попала в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации она проиграла японке Нао Хибино.

    В основной сетке Фрех начала с волевой победы над россиянкой Эрий Андреевой — 4:6, 6:1, 6:1.

    На турнире в Индиан-Уэллсе было то же самое: польская теннисистка проиграла в финале квалификации, но в итоге оказалась в основной сетке как лаки-лузер. После победы над Мариной Заневской 25-летняя теннисистка проиграла Онс Жабер.

    Примечательно, что перед матчем с Заневской у Фрех в этом году не было ни одной победы на уровне основной сетки WTA.

    Грачева

    Варвара тем временем не перестает удивлять. В предыдущем раунде она спокойно остановила Онс Жабер — 6:2, 6:2.

    Грачева впервые в карьере одержала победу над соперницей из топ-5.

    Безусловно, это сенсация, но при этом еще до матча было известно, что теннисистка из Туниса до сих пор не избавилась от последствий травмы колена.

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    Но в любом случае Грачева в очередной раз подтвердила, что ей наконец-то удалось добиться существенного прогресса в своей игре.

    Грачева выиграла как минимум два матча на третьем турнире подряд.

    Прогноз и ставка

    На Фрех в этом матче можно поставить за 3.10, победу Грачевой букмекеры предлагают за 1.37.

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    С учетом того, что мы увидели в недавних матчах, можно предположить, что Варваре снова будет достаточно двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Грачевой с форой (-4,5) за 2.00.

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    Фрех — Грачева: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на теннис. Грачева снова выиграет в двух сетах?
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