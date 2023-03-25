Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Кори Гауфф в третьем круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 20:30 мск. Потапова — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Потапова

Анастасия начала турнир с классной победы над Мартой Костюк.

Вопреки ожиданиям, у россиянки почти не было проблем в этом матче — 6:1, 6:3.

Потапова, прежде всего, здорово проводила геймы на своей подаче. На первом мяче ей удалось взять 89 процентов очков.

И кроме этого, Анастасия реализовала четыре брейк-пойнта из 16-ти. Примечательно, что у Костюк был лишь один брейк-пойнт.

В общем, этот матч показал, что Потапова находится в отличной форме.

Гауфф

Кори тем временем тоже спокойно преодолела предыдущий раунд, выиграв у Ребекки Марино — 6:4, 6:3.

Правда, здесь стоит обратить внимание на то, что американку выручила классная игра на приеме.

Гауфф реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, но при этом позволила сопернице взять на приеме три гейма.

Все прогнозы на теннис

В Индиа-Уэллсе Гауфф прошла три раунда, после чего проиграла в четвертьфинале Арине Соболенко со счетом 4:6, 0:6.

На турнире в Дубае 19-летняя теннисистка не смогла пройти 1/2 финала — здесь ее остановила Ига Швентек.

Прогноз и ставка

На Потапову в этом матче можно поставить за 2.87, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.42.

Если судить по недавним матчам, то, скорее всего, американку ждет серьезное сопротивление со стороны российской теннисистки.

В Индиан-Уэллсе Потапова была близка к тому, чтобы остановить Джессику Пегулу, которая в итоге чуть лучше провела концовку третьего сета.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

Потапова вполне способна как минимум перевести игру в третий сет.