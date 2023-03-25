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    Потапова удивит Гауфф

    Потапова — Гауфф. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Майами 25 марта 2023 года

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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Кори Гауфф в третьем круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 20:30 мск. Потапова — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Потапова

    Анастасия начала турнир с классной победы над Мартой Костюк.

    Вопреки ожиданиям, у россиянки почти не было проблем в этом матче — 6:1, 6:3.

    Потапова, прежде всего, здорово проводила геймы на своей подаче. На первом мяче ей удалось взять 89 процентов очков.

    И кроме этого, Анастасия реализовала четыре брейк-пойнта из 16-ти. Примечательно, что у Костюк был лишь один брейк-пойнт.

    В общем, этот матч показал, что Потапова находится в отличной форме.

    Гауфф

    Кори тем временем тоже спокойно преодолела предыдущий раунд, выиграв у Ребекки Марино — 6:4, 6:3.

    Правда, здесь стоит обратить внимание на то, что американку выручила классная игра на приеме.

    Гауфф реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, но при этом позволила сопернице взять на приеме три гейма.

    Все прогнозы на теннис

    В Индиа-Уэллсе Гауфф прошла три раунда, после чего проиграла в четвертьфинале Арине Соболенко со счетом 4:6, 0:6.

    На турнире в Дубае 19-летняя теннисистка не смогла пройти 1/2 финала — здесь ее остановила Ига Швентек.

    Прогноз и ставка

    На Потапову в этом матче можно поставить за 2.87, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.42.

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    Если судить по недавним матчам, то, скорее всего, американку ждет серьезное сопротивление со стороны российской теннисистки.

    В Индиан-Уэллсе Потапова была близка к тому, чтобы остановить Джессику Пегулу, которая в итоге чуть лучше провела концовку третьего сета.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Потапова вполне способна как минимум перевести игру в третий сет.

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    Потапова — Гауфф: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на теннис. Потапова удивит Гауфф
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