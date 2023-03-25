Потапова
Анастасия начала турнир с классной победы над Мартой Костюк.
Вопреки ожиданиям, у россиянки почти не было проблем в этом матче — 6:1, 6:3.
Потапова, прежде всего, здорово проводила геймы на своей подаче. На первом мяче ей удалось взять 89 процентов очков.
И кроме этого, Анастасия реализовала четыре брейк-пойнта из 16-ти. Примечательно, что у Костюк был лишь один брейк-пойнт.
В общем, этот матч показал, что Потапова находится в отличной форме.
Гауфф
Кори тем временем тоже спокойно преодолела предыдущий раунд, выиграв у Ребекки Марино — 6:4, 6:3.
Правда, здесь стоит обратить внимание на то, что американку выручила классная игра на приеме.
Гауфф реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, но при этом позволила сопернице взять на приеме три гейма.
В Индиа-Уэллсе Гауфф прошла три раунда, после чего проиграла в четвертьфинале Арине Соболенко со счетом 4:6, 0:6.
На турнире в Дубае 19-летняя теннисистка не смогла пройти 1/2 финала — здесь ее остановила Ига Швентек.
Прогноз и ставка
На Потапову в этом матче можно поставить за 2.87, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.42.
Если судить по недавним матчам, то, скорее всего, американку ждет серьезное сопротивление со стороны российской теннисистки.
В Индиан-Уэллсе Потапова была близка к тому, чтобы остановить Джессику Пегулу, которая в итоге чуть лучше провела концовку третьего сета.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.
Потапова вполне способна как минимум перевести игру в третий сет.