Вондроушова
Маркета начала турнир с уверенной победы над немкой Татьяной Марией — 6:4, 6:1.
Соперницу подвела чересчур слабая игра на подаче — чешка реализовала шесть брейк-пойнтов.
Не недавнем турнире в Индиан-Уэллсе Вондроушова дошла до четвертого раунда. И здесь стоит отметить, что в третьем круге ей удалось остановить Онс Жабер (7:6, 6:4). Дальше было поражение от Каролины Муховой.
Интересно, что в этом году Маркета выиграла меньше двух матчей только на одном турнире. В Дубае 23-летняя теннисистка сразу же проиграла Каролине Плишковой.
Лучшим результатом Вондроушовой в Майами пока что остается выход в четвертьфинал в сезоне-2019.
Кудерметова
Вероника тем временем стартует сразу со второго раунда благодаря тому, что оказалась в числе сеяных.
Кудерметова сумбурно проводит текущий сезон. Пока что относительно успешным для нее стал турнир в Дохе — здесь россиянка добралась до полуфинала.
А в остальных случаях 11-я ракетка мира выступала не так удачно.
Например, в Индиан-Уэллсе Кудерметова после победы над Анной Блинковой проиграла Каролине Плишковой.
В Дубае она и вовсе уже в первом круге уступила украинке Ангелине Калининой.
Прогноз и ставка
На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.69, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.19.
В прошлом году Вероника с трудом выиграла у Маркеты в четвертом круге в Индиан-Уэллсе — 7:6, 6:7, 7:5.
И предстоящий матч по сценарию, скорее всего, тоже будет напоминать триллер. Не исключено, что все решится на тай-брейке третьего сета.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.06.