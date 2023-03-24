Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой во втором круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:30 мск. Вондроушова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вондроушова

Маркета начала турнир с уверенной победы над немкой Татьяной Марией — 6:4, 6:1.

Соперницу подвела чересчур слабая игра на подаче — чешка реализовала шесть брейк-пойнтов.

Не недавнем турнире в Индиан-Уэллсе Вондроушова дошла до четвертого раунда. И здесь стоит отметить, что в третьем круге ей удалось остановить Онс Жабер (7:6, 6:4). Дальше было поражение от Каролины Муховой.

Интересно, что в этом году Маркета выиграла меньше двух матчей только на одном турнире. В Дубае 23-летняя теннисистка сразу же проиграла Каролине Плишковой.

Лучшим результатом Вондроушовой в Майами пока что остается выход в четвертьфинал в сезоне-2019.

Кудерметова

Вероника тем временем стартует сразу со второго раунда благодаря тому, что оказалась в числе сеяных.

Кудерметова сумбурно проводит текущий сезон. Пока что относительно успешным для нее стал турнир в Дохе — здесь россиянка добралась до полуфинала.

А в остальных случаях 11-я ракетка мира выступала не так удачно.

Все прогнозы на теннис

Например, в Индиан-Уэллсе Кудерметова после победы над Анной Блинковой проиграла Каролине Плишковой.

В Дубае она и вовсе уже в первом круге уступила украинке Ангелине Калининой.

Прогноз и ставка

На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.69, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.19.

В прошлом году Вероника с трудом выиграла у Маркеты в четвертом круге в Индиан-Уэллсе — 7:6, 6:7, 7:5.

И предстоящий матч по сценарию, скорее всего, тоже будет напоминать триллер. Не исключено, что все решится на тай-брейке третьего сета.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.06.