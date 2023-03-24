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    Кудерметова и Вондроушова снова устроят триллер?

    Вондроушова — Кудерметова. Прогноз (к. 2.06) и ставки на турнир в Майами 24 марта 2023 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой во втором круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:30 мск. Вондроушова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вондроушова

    Маркета начала турнир с уверенной победы над немкой Татьяной Марией — 6:4, 6:1.

    Соперницу подвела чересчур слабая игра на подаче — чешка реализовала шесть брейк-пойнтов.

    Не недавнем турнире в Индиан-Уэллсе Вондроушова дошла до четвертого раунда. И здесь стоит отметить, что в третьем круге ей удалось остановить Онс Жабер (7:6, 6:4). Дальше было поражение от Каролины Муховой.

    Интересно, что в этом году Маркета выиграла меньше двух матчей только на одном турнире. В Дубае 23-летняя теннисистка сразу же проиграла Каролине Плишковой.

    Лучшим результатом Вондроушовой в Майами пока что остается выход в четвертьфинал в сезоне-2019.

    Кудерметова

    Вероника тем временем стартует сразу со второго раунда благодаря тому, что оказалась в числе сеяных.

    Кудерметова сумбурно проводит текущий сезон. Пока что относительно успешным для нее стал турнир в Дохе — здесь россиянка добралась до полуфинала.

    А в остальных случаях 11-я ракетка мира выступала не так удачно.

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    Например, в Индиан-Уэллсе Кудерметова после победы над Анной Блинковой проиграла Каролине Плишковой.

    В Дубае она и вовсе уже в первом круге уступила украинке Ангелине Калининой.

    Прогноз и ставка

    На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.69, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.19.

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    В прошлом году Вероника с трудом выиграла у Маркеты в четвертом круге в Индиан-Уэллсе — 7:6, 6:7, 7:5.

    И предстоящий матч по сценарию, скорее всего, тоже будет напоминать триллер. Не исключено, что все решится на тай-брейке третьего сета.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.06.

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    Вондроушова — Кудерметова: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на теннис. Кудерметова и Вондроушова снова устроят триллер?
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