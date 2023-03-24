Россиянка Варвара Грачева сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:30 мск. Грачева — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грачева

Варвара выиграла хотя бы один матч на уровне основной сетки на пятом турнире подряд. В прошлом году о подобном она могла только мечтать.

На этот раз Грачева начала с победы над представительницей Бельгии Мариной Заневской — 6:1, 7:5.

Россиянка здорово играла на приеме, сумев реализовать пять брейк-пойнтов. При этом во второй партии она уступала с брейком, но смогла совершить камбэк.

На недавнем турнире в Индиан-Уэллсе Грачева дошла до четвертого раунда. В том числе благодаря второй в сезоне победе над Дарьей Касаткиной (6:4, 6:4). В общем, все идет к тому, что Варвара вот-вот дебютирует в топ-50.

Жабер

Онс тем временем в начале месяца вернулась в тур после травмы колена, из-за которой ей даже пришлось перенести операцию.

На турнире в Индиан-Уэллсе Жабер кое-как выиграла у Магдалены Фрех, после чего уступила Маркете Вондроушовой (6:7, 4:6).

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Примечательно, что теннисистка из Туниса потом призналась, что явно поспешила с возвращением на корт.

В общем, пятая ракетка мира находится явно не в лучшей форме. По всей видимости, Онс наберет более-менее оптимальную форму к грунтовой части сезона.

Прогноз и ставка

На Грачеву в этом матче можно поставить за 2.83, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.43.

С учетом проблем соперницы можно предположить, что Варваре удастся взять сет в предстоящем матче.

Ставка — тотал выигранных геймов Грачевой больше 10,5 за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.54.

К слову, в прошлом году на турнире в Мадриде Жабер дожала Грачеву только в третьем сете.