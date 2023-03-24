ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри Кейн Проявили характер. Рекордный гол Кейна принес Англии историческую победу над Италией Иран — РоссияОтбивались и терпели. Иранцы напомнили сборной России ее нынешний уровень Сборная Бразилии находится в неопределенностиЛатиноамериканские контрасты. Аргентина еще празднует, а Бразилия ищет потерянную искру
  • 00:28
    • СМИ: «Бавария» уволила Нагельсмана и назначила Тухеля
  • 10:31
    • Костомарову ампутировали пальцы левой руки
  • 10:15
    • Шестеркин — вторая звезда дня в НХЛ
  • 10:05
    • Защитник «Барселоны» выбыл из-за травмы как минимум на три недели
  • 04:36
    • Гол Месси помог сборной Аргентины обыграть Панаму
    Все новости спорта

    Грачева воспользуется проблемами Жабер?

    Грачева — Жабер. Прогноз (к. 2.54) и ставки на турнир в Майами 24 марта 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Грачева — Жабер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Варвара Грачева
    Россиянка Варвара Грачева сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:30 мск. Грачева — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Грачева

    Варвара выиграла хотя бы один матч на уровне основной сетки на пятом турнире подряд. В прошлом году о подобном она могла только мечтать.

    На этот раз Грачева начала с победы над представительницей Бельгии Мариной Заневской — 6:1, 7:5.

    Россиянка здорово играла на приеме, сумев реализовать пять брейк-пойнтов. При этом во второй партии она уступала с брейком, но смогла совершить камбэк.

    На недавнем турнире в Индиан-Уэллсе Грачева дошла до четвертого раунда. В том числе благодаря второй в сезоне победе над Дарьей Касаткиной (6:4, 6:4). В общем, все идет к тому, что Варвара вот-вот дебютирует в топ-50.

    Жабер

    Онс тем временем в начале месяца вернулась в тур после травмы колена, из-за которой ей даже пришлось перенести операцию.

    На турнире в Индиан-Уэллсе Жабер кое-как выиграла у Магдалены Фрех, после чего уступила Маркете Вондроушовой (6:7, 4:6).

    Все прогнозы на теннис

    Примечательно, что теннисистка из Туниса потом призналась, что явно поспешила с возвращением на корт.

    В общем, пятая ракетка мира находится явно не в лучшей форме. По всей видимости, Онс наберет более-менее оптимальную форму к грунтовой части сезона.

    Прогноз и ставка

    На Грачеву в этом матче можно поставить за 2.83, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.43.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    С учетом проблем соперницы можно предположить, что Варваре удастся взять сет в предстоящем матче.

    Ставка — тотал выигранных геймов Грачевой больше 10,5 за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.54.

    К слову, в прошлом году на турнире в Мадриде Жабер дожала Грачеву только в третьем сете.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.19
  • Прогноз на матч Австралия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Япония — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Южная Корея — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Украина U-21 — Дания U-21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Александрова — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Вольф — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нигерия — Гвинея-Бисау
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вондроушова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Болгария — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Узбекистан — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Алькарас — Банис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Египет — Малави
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Грачева — Жабер: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на теннис. Грачева воспользуется проблемами Жабер?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры