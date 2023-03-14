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    Швентек снова обыграет Андрееску с разгромным счетом

    Швентек — Андрееску. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Индиан-Уэллс 14 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швентек — Андрееску
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    Ига Швентек
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против представительницы Канады Бьянки Андрееску в третьем круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 04:00 мск. Швентек — Андрееску: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швентек

    Ига начала турнир с разгромной победы над американкой Клер Лью — 6:0, 6:1.

    С одной стороны, можно сказать, что Швентек снова показала шикарный теннис, но при этом нельзя не отметить, что соперница допускала чересчур много ошибок.

    Примечательно, что польская теннисистка в этом матче повесила шестую баранку в сезоне.

    В конце февраля Швентек легко дошла до финала на турнире в Дубае, но в решающем матче неожиданно проиграла Барборе Крейчиковой. Перед этим первая ракетка мира взяла титул в Дохе.

    Андрееску

    Бьянка тем временем в первом матче одержала волевую победу над американкой Пейтон Стернс — 4:6, 6:4, 6:3.

    Проблемы Андрееску в игре против 126-й ракетки мира не удивили.

    В феврале теннисистка из Канады не выиграла ни одного матча в Абу-Даби и Дубае, уступив Юлии Путинцевой и Елены Рыбакиной соответственно.

    Все прогнозы на теннис

    Правда, здесь обязательно надо уточнить, что в прошлом месяце Андрееску тревожила травма плеча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Швентек. Победу Андрееску предлагают за 10.25.

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    В прошлом году Ига выиграла у Бьянки на турнире в Риме, взяв один из двух сетов со счетом 6:0.

    И судя по недавним матчам Андрееску, в предстоящем ее тоже ждет разгром. На данный момент она, как и многие, не готова конкурировать с лучшей теннисисткой мира.

    Ставка — победа Швентек + тотал геймов меньше 17,5 за 1.91.

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    Швентек — Андрееску: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на теннис. Швентек снова обыграет Андрееску с разгромным счетом
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