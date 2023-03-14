Швентек
Ига начала турнир с разгромной победы над американкой Клер Лью — 6:0, 6:1.
С одной стороны, можно сказать, что Швентек снова показала шикарный теннис, но при этом нельзя не отметить, что соперница допускала чересчур много ошибок.
Примечательно, что польская теннисистка в этом матче повесила шестую баранку в сезоне.
В конце февраля Швентек легко дошла до финала на турнире в Дубае, но в решающем матче неожиданно проиграла Барборе Крейчиковой. Перед этим первая ракетка мира взяла титул в Дохе.
Андрееску
Бьянка тем временем в первом матче одержала волевую победу над американкой Пейтон Стернс — 4:6, 6:4, 6:3.
Проблемы Андрееску в игре против 126-й ракетки мира не удивили.
В феврале теннисистка из Канады не выиграла ни одного матча в Абу-Даби и Дубае, уступив Юлии Путинцевой и Елены Рыбакиной соответственно.
Правда, здесь обязательно надо уточнить, что в прошлом месяце Андрееску тревожила травма плеча.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Швентек. Победу Андрееску предлагают за 10.25.
В прошлом году Ига выиграла у Бьянки на турнире в Риме, взяв один из двух сетов со счетом 6:0.
И судя по недавним матчам Андрееску, в предстоящем ее тоже ждет разгром. На данный момент она, как и многие, не готова конкурировать с лучшей теннисисткой мира.
Ставка — победа Швентек + тотал геймов меньше 17,5 за 1.91.