Россиянка Варвара Грачева сыграет против американки Кэти Волынец в полуфинале турнира в Остине (США). Матч пройдет 5 марта, начало — в 01:00 мск. Грачева — Волынец: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грачева

Варвара добралась до полуфинала на турнире WTA 250 впервые с августа 2021 года.

В четвертьфинале Грачева выиграла у чемпионки US Open-2017 Слоун Стивенс — 7:6, 6:3.

У россиянки тоже были ошибки на подаче, но при этом она снова классно играла на приеме, сумев реализовать пять брейк-пойнтов.

В предыдущих раундах Варвара остановила полуфиналистку Australian Open-2023 Магду Линетт и Анну Блинкову.

Волынец

Кэти в четвертьфинале одержала победу над соотечественницей Пейтон Стернс — 7:5, 6:3.

Во втором круге Волынец одержала волевую победу над Анастасией Потаповой — 5:7, 6:2, 7:5. Американка воспользовалась ужасной игрой россиянки на собственной подаче, взяв на приеме восемь геймов.

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В первом раунде 92-я ракетка мира выиграла у Алисон Риск — 6:3, 3:6, 6:0.

В этом году главным достижением Волынец пока что остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

На Грачеву в этом матче можно поставить за 1.82, победу Волынец букмекеры предлагают за 1.99.

В январе Волынец одержала сенсационную победу над Вероникой Кудерметовой на Australian Open. Только этого факта достаточно, чтобы понять, что Варваре будет сложно остановить американку. Ставки на исход в данном случае лучше не трогать.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,0 за 1.92.