Грачева
Варвара впервые в карьере дошла до финала на турнире WTA. В случае победы в предстоящем матче она поднимется в топ-60.
В полуфинале Грачева одержала победу над Кэти Волынец — 6:4, 5:7, 6:4.
Примечательно, что россиянка во всех партиях уступала с брейком, но в итоге все равно выиграла.
Обе теннисистки ужасно держали подачу, реализовав на двоих 17 (!) брейк-пойнтов. Грачева взяла на приеме на один гейм больше, благодаря чему и вышла в финал.
На этой неделе Варваре только в одном матче хватило для победы двух сетов. В четвертьфинале 22-летняя теннисистка остановила чемпионку US Open-2017 Слоун Стивенс со счетом 7:6, 6:3.
Костюк
Для Марты тем временем предстоящий финал на уровне WTA тоже станет дебютным.
В отличие от Грачевой, Костюк уверенно прошла предыдущие раунды.
В полуфинале украинка одержала победу над финалисткой Australian Open-2022 Даниэль Коллинс — 6:4, 6:3.
В этом матче Костюк неплохо держала подачу, сумев спасти пять из шести брейк-пойнтов.
Перед этим Марта выиграла у венгерки Дальмы Гальфи, американки Мэдисон Бренгл и немки Анны-Лены Фридзам.
Прогноз и ставка
На Грачеву в этом матче можно поставить за 3.05, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.38.
Теннисисткам из России в последнее время нелегко играть против украинки. У последних мотивация просто зашкаливает.
И предстоящий матч вряд ли станет исключение. Скорее всего, Варвара проиграет в этом финале.
И дело не только в настрое. Марта на данный момент просто лучше.
Ставка — победа Костюк в двух сетах за 1.96.