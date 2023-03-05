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    Грачева проиграет украинке Костюк в решающем матче

    Грачева — Костюк. Прогноз (к. 1.96) и ставки на финал турнира в Остине 5 марта 2023 года

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    Варвара Грачева
    Россиянка Варвара Грачева сыграет против украинки Марты Костюк в финале турнира в Остине (США). Матч пройдет 5 марта, начало — в 23:00 мск. Грачева — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Грачева

    Варвара впервые в карьере дошла до финала на турнире WTA. В случае победы в предстоящем матче она поднимется в топ-60.

    В полуфинале Грачева одержала победу над Кэти Волынец — 6:4, 5:7, 6:4.

    Примечательно, что россиянка во всех партиях уступала с брейком, но в итоге все равно выиграла.

    Обе теннисистки ужасно держали подачу, реализовав на двоих 17 (!) брейк-пойнтов. Грачева взяла на приеме на один гейм больше, благодаря чему и вышла в финал.

    На этой неделе Варваре только в одном матче хватило для победы двух сетов. В четвертьфинале 22-летняя теннисистка остановила чемпионку US Open-2017 Слоун Стивенс со счетом 7:6, 6:3.

    Костюк

    Для Марты тем временем предстоящий финал на уровне WTA тоже станет дебютным.

    В отличие от Грачевой, Костюк уверенно прошла предыдущие раунды.

    В полуфинале украинка одержала победу над финалисткой Australian Open-2022 Даниэль Коллинс — 6:4, 6:3.

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    В этом матче Костюк неплохо держала подачу, сумев спасти пять из шести брейк-пойнтов.

    Перед этим Марта выиграла у венгерки Дальмы Гальфи, американки Мэдисон Бренгл и немки Анны-Лены Фридзам.

    Прогноз и ставка

    На Грачеву в этом матче можно поставить за 3.05, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.38.

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    Теннисисткам из России в последнее время нелегко играть против украинки. У последних мотивация просто зашкаливает.

    И предстоящий матч вряд ли станет исключение. Скорее всего, Варвара проиграет в этом финале.

    И дело не только в настрое. Марта на данный момент просто лучше.

    Ставка — победа Костюк в двух сетах за 1.96.

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    Грачева — Костюк: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на теннис. Грачева проиграет украинке Костюк в решающем матче
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