Датчанин Хольгер Руне сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в полуфинале турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 4 марта, начало — в 06:30 мск. Руне — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руне

Хольгер в предыдущем раунде устроил настоящее шоу в матче с Маттео Берреттини.

Итальянец, по сути, просто капитулировал. Первую партию Руне забрал со счетом 6:0, а в в самом начале второго — итальянец снялся.

Официально причиной отказа стала травма ноги, но, судя по всему, Берреттини просто понял, что не в состоянии обыграть Хольгера.

Маттео выиграл лишь семь из 35 розыгрышей. Итальянец покидал корт под свист с трибун. Болельщики получили явно не то, на что рассчитывали.

Впрочем, никто не ожидал, что Руне будет крушить в матче против столь серьезного соперника. К слову,19-летний теннисист отметил, что его игра была близка к совершенству.

Де Минаур

Алекс тем временем второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. В январе он добрался до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии, где уступил Новаку Джоковичу.

В Акапулько Де Минаур начал с победы над 1244-й ракеткой мира Родриго Пачеко Мендесом — 6:1, 6:2.

Дальше была разгромная победа над итальянцем Якопо Берреттини (младший брат Маттео Берреттини) — 6:1, 6:0.

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А в четвертьфинале австралиец разгромил Таро Даниэля — 6:2, 6:2. Интересно, что японец перед этим остановил Каспера Рууда.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 1.49, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 2.62.

Алекс, скорее всего, тоже напрягся, увидев, как лихо Руне «выносил» Берреттини.

Вряд ли мы увидим еще один разгром, но вполне вероятно, что Хольгеру хватит двух партий для победы над Де Минауром. 19-летний датчанин действительно демонстрирует шикарный теннис.

Ставка — победа Руне в двух сетах за 2.20.

К слову, в прошлом году Руне дважды выиграл у Де Минаура — в Стокгольме и Базеле.