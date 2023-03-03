Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Даниэль Коллинс в четвертьфинале турнира в Остине (США). Матч пройдет 3 марта, начало — в 23:00 мск. Калинская — Коллинс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинская

Анна впервые в сезоне выиграла два матча подряд на уровне основной сетки WTA.

В начале недели россиянка одержал победу над японкой Нао Хибино — 6:4, 3:6, 6:2.

Во втором раунде Калинская разгромила американку Коко Вандевеге — 6:3, 6:1.

Перед этим она провалила турниры в Дохе и Дубае, проиграв в квалификации далеко не самым опасным соперницам.

Коллинс

Даниэль начала турнир с волевой победы над Магдаленой Фрех — 6:7, 6:2, 6:4. Польской тенниcистке хватило сил на серьезное сопротивление только в одной партии.

После этого Коллинс разгромила Кэти Макналли — 6:1, 6:1. Соперница ужасно действовала в геймах на своей подаче.

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На турнире в Дохе после победы над Элизой Мертенс американка с треском проиграла Иге Швентек (0:6, 1:6).

В Дубае Коллинс и вовсе не прошла ни одного раунда, сразу же уступив 17-летней чешке Линде Фрухвиртовой.

Прогноз и ставка

На Калинскую в этом матче можно поставить за 2.54, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.52.

В январе Анна уступила американской теннисистке в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 5:7, 7:5, 4:6. Матч тогда продолжался почти три часа.

И есть подозрение, что в предстоящей игре тоже будет много геймов и эмоций.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.92.