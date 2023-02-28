ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПора ставить точку. История Неймара в «ПСЖ» подходит к концу Дани КарвахальКарвахаль — настоящий «зверь» «Реала» Серхио РамосТрансферный дайджест. 21 — 27 февраля
  • 10:10
    • Слуцкий: Футбол «Спартака» — это очень современно и круто
    Все новости спорта

    Калинская, скорее всего, снова проиграет

    Дэвис — Калинская. Прогноз (к. 2.77) и ставки на турнир в Остине 28 февраля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Дэвис — Калинская
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Лорен Дэвис в первом круге турнира в Остине (США). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 21:00 мск. Дэвис — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дэвис

    Лорен на прошлой неделе выиграла один матч в Дубае. После победы над швейцаркой Жиль Тайкманн она уступила белоруске Арине Соболенко (0:6, 1:6).

    При этом стоит отметить, что в основную сетку американка попала как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации 47-я ракетка мира проиграла украинке Даяне Ястремской.

    В Дохе Дэвис тоже не смогла пройти квалификацию. В финале отбора она не смогла доиграть матч против болгарской теннисистки Виктории Томовой.

    Но также стоит обратить внимание на то, что в январе Лорен взяла титул в австралийском Хобарте.

    Калинская

    Анна в последнее время тоже не радовала. В этом году она пока что выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

    В Дубае Калинская сенсационно проиграла кореянка Су Чеон Чан (6:3, 6:7, 2:6) в первом раунде квалификации. На тай-брейке второго сета россиянка не реализовала матчбол.

    Все прогнозы на теннис

    В Дохе ей тоже не удалось попасть в основную сетку. В первом матче отбора 24-летняя теннисистка уступила американке Бернарде Пере.

    Калинская выиграла лишь один из шести последних матчей. В Хуахине (Таиланд) она разгромила 215-ю ракетку мира из России Екатерину Макарову.

    Прогноз и ставка

    На Дэвис в этом матче можно поставить за 1.76, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.06.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Судя по недавним матчам, у Анны будут проблемы. В последнее время у нее наблюдаются не только игровые проблемы. Что-то явно не так и с психологией. Достаточно вспомнить, сколько раз она была близка к победе, но в итоге проигрывала.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.77.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 20,0 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кресси — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Медведев — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Минай — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шевченко — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  7.50
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Кремонезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Сток Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лестер — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дэвис — Калинская: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 28.02.2023. Прогнозы на теннис. Калинская, скорее всего, снова проиграет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры