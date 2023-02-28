Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Лорен Дэвис в первом круге турнира в Остине (США). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 21:00 мск. Дэвис — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дэвис

Лорен на прошлой неделе выиграла один матч в Дубае. После победы над швейцаркой Жиль Тайкманн она уступила белоруске Арине Соболенко (0:6, 1:6).

При этом стоит отметить, что в основную сетку американка попала как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации 47-я ракетка мира проиграла украинке Даяне Ястремской.

В Дохе Дэвис тоже не смогла пройти квалификацию. В финале отбора она не смогла доиграть матч против болгарской теннисистки Виктории Томовой.

Но также стоит обратить внимание на то, что в январе Лорен взяла титул в австралийском Хобарте.

Калинская

Анна в последнее время тоже не радовала. В этом году она пока что выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

В Дубае Калинская сенсационно проиграла кореянка Су Чеон Чан (6:3, 6:7, 2:6) в первом раунде квалификации. На тай-брейке второго сета россиянка не реализовала матчбол.

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В Дохе ей тоже не удалось попасть в основную сетку. В первом матче отбора 24-летняя теннисистка уступила американке Бернарде Пере.

Калинская выиграла лишь один из шести последних матчей. В Хуахине (Таиланд) она разгромила 215-ю ракетку мира из России Екатерину Макарову.

Прогноз и ставка

На Дэвис в этом матче можно поставить за 1.76, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.06.

Судя по недавним матчам, у Анны будут проблемы. В последнее время у нее наблюдаются не только игровые проблемы. Что-то явно не так и с психологией. Достаточно вспомнить, сколько раз она была близка к победе, но в итоге проигрывала.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.77.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 20,0 за 1.87.