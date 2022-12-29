Тревизан
Тревизан завершила год в топ-30, на данный момент она занимает в рейтинге 27-е место.
В этом году Мартина добилась серьезного результата на Ролан Гаррос. В Париже она сенсационно дошла до полуфинала.
А перед этим итальянка взяла титул в марокканском Рабате.
Между тем, на харде у Тревизан и близко не было таких результатов. Больше одного матча она выиграла только в Гвадалахаре, где дошла до третьего раунда.
Также можно вспомнить выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, но в целом очевидно, что Тревизан больше любит играть на грунте.
Хаддад-Майя
Хаддад-Майя тем временем стала одним из открытий минувшего сезона.
Бразильянка получила от WTA награду «Прогресс года». Беатрис начинала 2022-й за пределами топ-80, а завершила в первой двадцатке — сейчас она 15-я.
Примечательно, что у Хаддад-Майя были классные результаты абсолютно на всех покрытиях, в том числе на траве. В июне она взяла титулы в Ноттингеме и Бирмингеме, а также дошла до полуфинала в Истбурне.
Следующим успехом стал выход в финал крупного турнира в Торонто. Здесь в матче третьего круга Беатрис обыграла Игу Швентек.
А осенью Хаддад-Майя добралась до четвертьфинала в Портороже, Токио и Таллине.
Прогноз и ставка
На Тревизан в этом матче можно поставить за 3.20, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 1.35.
В августе Беатрис обыграла итальянку в Торонто. Бразильянке понадобилось три сета, но при этом в обеих выигранных партиях она отдала сопернице всего лишь по два гейма.
Вполне вероятно, что на этот раз будет разгром.
Ставка — победа Хаддад-Майя с форой по геймам (-4,5) за 2.02.