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    Хаддад-Майя снова обыграет Тревизан?

    Тревизан — Хаддад-Майя. Прогноз (к. 2.02) и ставки на United Cup 29 декабря 2022 года

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    Беатрис Хаддад-Майя
    Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя сыграет против итальянки Мартины Тревизан в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 29 декабря, начало — в 06:00 мск. Тревизан — Хаддад-Майя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тревизан

    Тревизан завершила год в топ-30, на данный момент она занимает в рейтинге 27-е место.

    В этом году Мартина добилась серьезного результата на Ролан Гаррос. В Париже она сенсационно дошла до полуфинала.

    А перед этим итальянка взяла титул в марокканском Рабате.

    Между тем, на харде у Тревизан и близко не было таких результатов. Больше одного матча она выиграла только в Гвадалахаре, где дошла до третьего раунда.

    Также можно вспомнить выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, но в целом очевидно, что Тревизан больше любит играть на грунте.

    Хаддад-Майя

    Хаддад-Майя тем временем стала одним из открытий минувшего сезона.

    Бразильянка получила от WTA награду «Прогресс года». Беатрис начинала 2022-й за пределами топ-80, а завершила в первой двадцатке — сейчас она 15-я.

    Примечательно, что у Хаддад-Майя были классные результаты абсолютно на всех покрытиях, в том числе на траве. В июне она взяла титулы в Ноттингеме и Бирмингеме, а также дошла до полуфинала в Истбурне.

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    Следующим успехом стал выход в финал крупного турнира в Торонто. Здесь в матче третьего круга Беатрис обыграла Игу Швентек.

    А осенью Хаддад-Майя добралась до четвертьфинала в Портороже, Токио и Таллине.

    Прогноз и ставка

    На Тревизан в этом матче можно поставить за 3.20, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 1.35.

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    В августе Беатрис обыграла итальянку в Торонто. Бразильянке понадобилось три сета, но при этом в обеих выигранных партиях она отдала сопернице всего лишь по два гейма.

    Вполне вероятно, что на этот раз будет разгром.

    Ставка — победа Хаддад-Майя с форой по геймам (-4,5) за 2.02.

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    Тревизан — Хаддад-Майя: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на теннис. Хаддад-Майя снова обыграет Тревизан?
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