Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя сыграет против итальянки Мартины Тревизан в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 29 декабря, начало — в 06:00 мск. Тревизан — Хаддад-Майя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тревизан

Тревизан завершила год в топ-30, на данный момент она занимает в рейтинге 27-е место.

В этом году Мартина добилась серьезного результата на Ролан Гаррос. В Париже она сенсационно дошла до полуфинала.

А перед этим итальянка взяла титул в марокканском Рабате.

Между тем, на харде у Тревизан и близко не было таких результатов. Больше одного матча она выиграла только в Гвадалахаре, где дошла до третьего раунда.

Также можно вспомнить выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, но в целом очевидно, что Тревизан больше любит играть на грунте.

Хаддад-Майя

Хаддад-Майя тем временем стала одним из открытий минувшего сезона.

Бразильянка получила от WTA награду «Прогресс года». Беатрис начинала 2022-й за пределами топ-80, а завершила в первой двадцатке — сейчас она 15-я.

Примечательно, что у Хаддад-Майя были классные результаты абсолютно на всех покрытиях, в том числе на траве. В июне она взяла титулы в Ноттингеме и Бирмингеме, а также дошла до полуфинала в Истбурне.

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Следующим успехом стал выход в финал крупного турнира в Торонто. Здесь в матче третьего круга Беатрис обыграла Игу Швентек.

А осенью Хаддад-Майя добралась до четвертьфинала в Портороже, Токио и Таллине.

Прогноз и ставка

На Тревизан в этом матче можно поставить за 3.20, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 1.35.

В августе Беатрис обыграла итальянку в Торонто. Бразильянке понадобилось три сета, но при этом в обеих выигранных партиях она отдала сопернице всего лишь по два гейма.

Вполне вероятно, что на этот раз будет разгром.

Ставка — победа Хаддад-Майя с форой по геймам (-4,5) за 2.02.