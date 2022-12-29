Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против француза Артура Риндеркнеша в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 29 декабря, начало — в 14:30 мск. Риндеркнеш — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Риндеркнеш

Риндеркнеш очень удачно провел осеннюю часть сезона, благодаря чему завершил год в топ-50. На данный момент он занимает 44-е место в рейтинге ATP.

В сентябре Артур дошел до четвертьфинала на турнирах в Меце и Тель-Авиве. Во втором случае его остановил россиянин Роман Сафиуллин.

В октябре Риндеркнеш добрался до полуфинала в испанском Хихоне. Здесь его главным достижением стали победы над Роберто Баутистой-Агутом и Пабло Каррено-Бустой.

В Базеле 27-летний француз сначала прошел квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке, в том числе у хорвата Марина Чилича. Дальше его не пустил датчанин Хольгер Руне.

Серундоло

Серундоло не так удачно провел заключительную часть минувшего сезона, но в целом год получился для него успешным.

В какой-то момент Франсиско занимал в рейтинге 24-е место. В июле аргентинец взял титул в шведском Бостаде, а также дошел до полуфинала в Гамбурге.

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После этого, правда, Серундоло ни разу не выигрывал больше одного матча.

Стоит также отметить, что в конце марта 24-летний теннисист дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

На Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.68, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.19.

В начале сезона-2022 француз одержал волевую победу над аргентинцем на «челленджере» в Финиксе.

И есть подозрение, что Риндеркнеш снова обыграет Серундоло. Осенние турниры показали, что у француза отлично получается играть на харде.

Ставка — победа Риндеркнеша с форой по геймам (-1,5) за 1.92.