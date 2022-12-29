ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Челси» — «Борнмут». Онлайн ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и КанадеКаким будет ЧМ-2026: 48 команд, больше групп, больше стадионов и матчей Камила ВалиеваИтоги ЧР-2023. «Липовые» чемпионы в танцах. Поражение Валиевой?
  • 19:13
    • «Ак Барс» объявил о назначении Билялетдинова на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Сможет ли Серундоло взять реванш у Риндеркнеша?

    Риндеркнеш — Серундоло. Прогноз (к. 1.92) и ставки на United Cup 29 декабря 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Риндеркнеш — Серундоло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Риндеркнеш
    Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против француза Артура Риндеркнеша в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 29 декабря, начало — в 14:30 мск. Риндеркнеш — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Риндеркнеш

    Риндеркнеш очень удачно провел осеннюю часть сезона, благодаря чему завершил год в топ-50. На данный момент он занимает 44-е место в рейтинге ATP.

    В сентябре Артур дошел до четвертьфинала на турнирах в Меце и Тель-Авиве. Во втором случае его остановил россиянин Роман Сафиуллин.

    В октябре Риндеркнеш добрался до полуфинала в испанском Хихоне. Здесь его главным достижением стали победы над Роберто Баутистой-Агутом и Пабло Каррено-Бустой.

    В Базеле 27-летний француз сначала прошел квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке, в том числе у хорвата Марина Чилича. Дальше его не пустил датчанин Хольгер Руне.

    Серундоло

    Серундоло не так удачно провел заключительную часть минувшего сезона, но в целом год получился для него успешным.

    В какой-то момент Франсиско занимал в рейтинге 24-е место. В июле аргентинец взял титул в шведском Бостаде, а также дошел до полуфинала в Гамбурге.

    Все прогнозы на теннис

    После этого, правда, Серундоло ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Стоит также отметить, что в конце марта 24-летний теннисист дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.68, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.19.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В начале сезона-2022 француз одержал волевую победу над аргентинцем на «челленджере» в Финиксе.

    И есть подозрение, что Риндеркнеш снова обыграет Серундоло. Осенние турниры показали, что у француза отлично получается играть на харде.

    Ставка — победа Риндеркнеша с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Рединг — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Германия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бернли — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швейцария — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Австрия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Орландо — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Индиана — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бостон — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.28
  • Прогноз на матч Оклахома — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Риндеркнеш — Серундоло: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Серундоло взять реванш у Риндеркнеша?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры