Белоруска Арина Соболенко сыграет против польской теннисистки Иги Швентек на выставочном турнире в Дубае. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 18:30 мск. Соболенко — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

Ранее на этой неделе Арина уже провела один матч, в котором уступила Елене Рыбакиной.

Игра получилась довольно странной. Соболенко взяла первый сет со счетом 6:0, второй отдала почти без борьбы — 1:6, а в третьем, который проходил в формате до десяти очков, уступила 6:10.

Двойных ошибок, которые стали главной проблемой Соболенко в сезоне-2022, на этот раз было немного — всего лишь семь.

Матч против Рыбакиной был для Арины первым после перерыва, поэтому делать какие-либо выводы сейчас слишком рано.

Швентек

Игра тем временем успела провести уже два матча. Результаты не удивили — в обоих случаях она добилась победы.

В понедельник первая ракетка мира выиграла у француженки Каролин Гарсии — 6:3, 6:4.

А в четверг Швентек одержала победу над недавно восстановившейся после травмы Анастасией Павлюченковой — 6:4, 6:3.

Все прогнозы на теннис

Ига тоже ошибалась на подаче, но компенсировала это шикарной игрой на приеме. В общем-то, ничего нового, все идет к тому, что новом сезоне польская теннисистка продолжит доминировать.

Прогноз и ставка

На Соболенк в этом матче можно поставить за 3.96, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.25.

В этом году Ига одержала четыре подряд победы над Ариной, после чего сенсационно уступило белоруске в полуфинале Итогового турнира.

Судя по всему, Соболенко сейчас не в той форме, чтобы рассчитывать на победу в матче с такой серьезной соперницей, но до разгрома здесь вряд ли дойдет.

Ставка — тотал геймов больше 19,0 за 1.92.