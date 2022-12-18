Испанец Карлос Алькарас сыграет против норвежца Каспера Рууда в матче за третье место на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 18 декабря, начало — в 12:00 мск. Рууд — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Рууд в субботу проиграл Стефаносу Циципасу. Это был его первый матч после перерыва, и он показал, что норвежец пока еще не в оптимальной форме.

Каспер взял лишь четыре гейма, отдав обе партии со счетом 2:6. В общем-то, самый натуральный разгром.

И просто для сравнения: Рууд взяла на первом мяче 59 процентов очков, а Циципас — 90.

И по остальным показателям грек тоже был заметно лучше. Достаточно сказать, что у Каспера не было ни одного брейк-пойнта.

В общем, Каспер оказался не готов к игре против соперника, который уже успел перед этим провести несколько матчей.

Алькарас

То же самое можно сказать и про Алькараса, который с треском проиграл Андрею Рублеву.

Россиянину хватило 59 минут для победы над первой ракеткой мира. Карлос взял лишь три гейма — 2:6, 1:6.

В принципе, поражение Алькараса совершенно не удивило. Для испанца это был первый матч после неприятной травмы мышц живота, из-за которой он пропустил концовку сезона.

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Но столь откровенный разгром все равно стал сюрпризом. По всей видимости, в физическом плане 19-летний теннисист пока далек от оптимального состояния.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.74, победу Рууда букмекеры предлагают за 2.01.

Похоже, у Каспера есть шанс взять утешительный реванш у Карлоса. В этом году он проиграл испанцу в финале сразу двух престижных турниров — на «Мастерсе» в Майами и Открытом чемпионате США.

Алькарас пока очень далек от своей идеальной формы, поэтому вполне вероятно, что Рууд выиграет в предстоящем матче. К слову, норвежец здорово противостоял даже топовому Алькарасу.

Ставка — победа Рууда за 2.01.