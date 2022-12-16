Датчанка Клара Таусон сыграет против итальянки Лючии Бронцетти в полуфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 20:30 мск. Таусон — Бронцетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Таусон

Таусон выиграла не менее двух матчей на пятом турнире подряд. На прошлой неделе она дошла до четвертьфинала в Анже, а перед этим взяла титул на турнире ITF в Италии.

В четверг Клара одержала волевую победу над Варварой Грачевой. После не очень удачного первого сета датчанка уверенно обыграла россиянку в следующих двух партиях.

В начале недели 19-летняя теннисистка одержала победу над француженкой Кристиной Младенович — 7:5, 7:6.

А во втором круге Таусон выигала у Марты Костюк — 7:6, 6:4. Примечательно, что в первой партии украинка вела со счетом 5:2 и не сумела реализовать три сетбола.

Бронцетти

Бронцетти тем временем впервые с августа выиграла три матча подряд. В конце лета она дошла до финала в Ванкувере.

В четвертьфинале текущего турнира Лючия одержала волевую победу над Кларой Бюрель. Третий сет итальянка забрала со счетом 6:0.

Все прогнозы на теннис

В предыдущих раундах Бюрель одержала победу над Джоди Баррейдж и Яной Фетт. В этих матчах она не отдала ни одного сета.

Прогноз и ставка

На Таусон в этом матче можно поставить за 1.28, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 3.48.

Скорее всего, мощная датчанка остановит итальянскую теннисистку. Но не исключено, что Кларе понадобится третий сет. В предыдущих матчах она допускала немало ошибок.

Ставка — победа Таусон + тотал геймов больше 19,5 за 2.30.