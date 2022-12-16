Калинина
Калинина дошла до полуфинала на третьем турнире подряд. На прошлой неделе она остановилась в шаге от финала в Анже.
Ангелина очень легко преодолела предыдущие раунды. Более того, три из шести сетов она выиграла со счетом 6:0.
В первом круге украинская теннисистка одержала победу над Кароль Монне, а во втором — над Дженни Лим (6:0, 6:0).
В четвертьфинале Калинина спокойно выиграла у китаянки Чжан Шуай — 6:3, 6:1.
Блинкова
Блинкова тем временем тоже здорово провела три предыдущих матча. Россиянка пока не отдала ни одного сета.
И это несмотря на то, что у нее каждый раз были довольно серьезные соперницы. В этом плане Анна, безусловно, удивила.
В первом круге Блинкова одержала победу над американкой Софией Кенин, после чего ей удалось обыграть бельгийку Грэтт Миннен.
А в четвертьфинале Анна уверенно остановила румынку Ану Богдан — 6:1, 6:2.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что в этом матче у теннисисток равные шансы на победу. На Калинину можно поставить за 1.87, а на Блинкову — за 1.88.
И тут есть один весьма любопытный момент: пять предыдущих матчей между Калининой и Блинковой завершились победами россиянки. В том числе их осенняя встреча в Клуж-Напоке — здесь Анна дожала украинку в третьей партии.
Скорее всего, в предстоящем матче им тоже не хватит двух сетов.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.35.