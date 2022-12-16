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    Блинкова снова обыграет украинку Калинину?

    Калинина — Блинкова. Прогноз (к. 2.35) и ставки на турнир в Лиможе 16 декабря 2022 года

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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против украинки Ангелины Калининой в полуфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 18:30 мск. Калинина — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Калинина

    Калинина дошла до полуфинала на третьем турнире подряд. На прошлой неделе она остановилась в шаге от финала в Анже.

    Ангелина очень легко преодолела предыдущие раунды. Более того, три из шести сетов она выиграла со счетом 6:0.

    В первом круге украинская теннисистка одержала победу над Кароль Монне, а во втором — над Дженни Лим (6:0, 6:0).

    В четвертьфинале Калинина спокойно выиграла у китаянки Чжан Шуай — 6:3, 6:1.

    Блинкова

    Блинкова тем временем тоже здорово провела три предыдущих матча. Россиянка пока не отдала ни одного сета.

    И это несмотря на то, что у нее каждый раз были довольно серьезные соперницы. В этом плане Анна, безусловно, удивила.

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    В первом круге Блинкова одержала победу над американкой Софией Кенин, после чего ей удалось обыграть бельгийку Грэтт Миннен.

    А в четвертьфинале Анна уверенно остановила румынку Ану Богдан — 6:1, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в этом матче у теннисисток равные шансы на победу. На Калинину можно поставить за 1.87, а на Блинкову — за 1.88.

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    И тут есть один весьма любопытный момент: пять предыдущих матчей между Калининой и Блинковой завершились победами россиянки. В том числе их осенняя встреча в Клуж-Напоке — здесь Анна дожала украинку в третьей партии.

    Скорее всего, в предстоящем матче им тоже не хватит двух сетов.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.35.

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    Калинина — Блинкова: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на теннис. Блинкова снова обыграет украинку Калинину?
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