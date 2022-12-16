Россиянка Анна Блинкова сыграет против украинки Ангелины Калининой в полуфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 18:30 мск. Калинина — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинина

Калинина дошла до полуфинала на третьем турнире подряд. На прошлой неделе она остановилась в шаге от финала в Анже.

Ангелина очень легко преодолела предыдущие раунды. Более того, три из шести сетов она выиграла со счетом 6:0.

В первом круге украинская теннисистка одержала победу над Кароль Монне, а во втором — над Дженни Лим (6:0, 6:0).

В четвертьфинале Калинина спокойно выиграла у китаянки Чжан Шуай — 6:3, 6:1.

Блинкова

Блинкова тем временем тоже здорово провела три предыдущих матча. Россиянка пока не отдала ни одного сета.

И это несмотря на то, что у нее каждый раз были довольно серьезные соперницы. В этом плане Анна, безусловно, удивила.

Все прогнозы на теннис

В первом круге Блинкова одержала победу над американкой Софией Кенин, после чего ей удалось обыграть бельгийку Грэтт Миннен.

А в четвертьфинале Анна уверенно остановила румынку Ану Богдан — 6:1, 6:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что в этом матче у теннисисток равные шансы на победу. На Калинину можно поставить за 1.87, а на Блинкову — за 1.88.

И тут есть один весьма любопытный момент: пять предыдущих матчей между Калининой и Блинковой завершились победами россиянки. В том числе их осенняя встреча в Клуж-Напоке — здесь Анна дожала украинку в третьей партии.

Скорее всего, в предстоящем матче им тоже не хватит двух сетов.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.35.