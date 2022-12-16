Жабер
Сезон-2022 стал лучшим в карьере Жабер, которая завершает год на втором месте в рейтинге WTA.
Главными достижениями Онс стали выход в финал на двух турнирах «Большого Шлема» — на Уимблдоне и Открытом чемпионате США.
В первом случае теннисистка из Туниса уступила в решающем матче представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, а во втором — Иге Швентек.
Кроме того, весной у Жабер были классные результаты на грунте, в том числе победа на престижном турнире в Мадриде и выход в финал в Риме.
Как ни странно, Жабер одна из немногих теннисисток, которые усешны на любом покрытии.
Радукану
А вот Радукану, пожалуй, даже можно назвать одним из разочарований сезона.
После сенсационного триумфа на Открытом чемпионате США в прошлом году от британки все-таки ждали других результатов.
А в итоге в этом году она выиграла больше одного матча лишь на пяти турнирах. До финала Эмма ни разу не дошла.
С десятого места Радукану опустилась в рейтинге на 76-ю строчку. И пока нет ощущения, что в ближайшем будущем она сможет приблизиться к топ-10.
Прогноз и ставка
На Жабер в этом матче можно поставить за 1.50, победу Радукану букмекеры предлагают за 2.59.
Скорее всего, Онс воспользуется проблемами в игре 20-летней британки. Эмме в этом году с трудом давались матчи против серьезных соперниц.
Ставка — победа Жабер в двух сетах за 2.12.