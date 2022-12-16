Британка Эмма Радукану сыграет против Онс Жабер из Туниса в рамках выставочного матча с Абу-Даби (ОАЭ). Встреча пройдет 16 декабря, начало — в 19:00 мск. Жабер — Радукану: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жабер

Сезон-2022 стал лучшим в карьере Жабер, которая завершает год на втором месте в рейтинге WTA.

Главными достижениями Онс стали выход в финал на двух турнирах «Большого Шлема» — на Уимблдоне и Открытом чемпионате США.

В первом случае теннисистка из Туниса уступила в решающем матче представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, а во втором — Иге Швентек.

Кроме того, весной у Жабер были классные результаты на грунте, в том числе победа на престижном турнире в Мадриде и выход в финал в Риме.

Как ни странно, Жабер одна из немногих теннисисток, которые усешны на любом покрытии.

Радукану

А вот Радукану, пожалуй, даже можно назвать одним из разочарований сезона.

После сенсационного триумфа на Открытом чемпионате США в прошлом году от британки все-таки ждали других результатов.

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А в итоге в этом году она выиграла больше одного матча лишь на пяти турнирах. До финала Эмма ни разу не дошла.

С десятого места Радукану опустилась в рейтинге на 76-ю строчку. И пока нет ощущения, что в ближайшем будущем она сможет приблизиться к топ-10.

Прогноз и ставка

На Жабер в этом матче можно поставить за 1.50, победу Радукану букмекеры предлагают за 2.59.

Скорее всего, Онс воспользуется проблемами в игре 20-летней британки. Эмме в этом году с трудом давались матчи против серьезных соперниц.

Ставка — победа Жабер в двух сетах за 2.12.