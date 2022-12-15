Россиянка Варвара Грачева сыграет против датчанки Клары Таусон в четвертьфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 15 декабря, начало — в 17:30 мск. Таусон — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Таусон

Для Таусон турнир начался с двух непростых матчей. В первом датчанка выиграла у француженки Кристины Младенович — 7:5, 7:6.

А в среду Клара одержала победу над Мартой Костюк. Примечательно, что в первой партии она уступала 2:5, но в итоге забрала сет на тай-брейке.

Во втором Таусон тоже проигрывала с брейком и не с первого раза подала на сет, но благодаря ошибкам соперницы все же довела дело до победы.

Ключевым моментом в этом матче стала неуверенная игрока украинской теннисистке на своей подаче. У Таусон постоянно были шансы на приеме.

Таусон выиграла девять из десяти последних матчей.

Грачева

У Грачевой во втором раунде был почти тренировочный матч. Россиянка спокойно выиграла у Одри Альби.

В начале француженка вообще ничего не могла сделать — партия завершилась со счетом 6:0 в пользу Грачевой.

Во втором сете Альби дрогнула при 2:2, не сумев взять гейм на своей подаче. После этого окончательно стало ясно, что камбэка не будет.

Все прогнозы на теннис

В принципе, все логично, все-таки перед этим Грачева остановила Ализе Корне. Было бы странно, если бы она не справилась с 269-й ракеткой мира.

Грачева второй год подряд дошла в Лиможе до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Таусон в этом матче можно поставить за 1.37, победу Грачевой букмекеры предлагают за 2.97.

В прошлом году Варвара одержала волевую победу над Кларой на грунте в Сен-Мало. Отличный опыт, который наверняка поможет россиянке и в предстоящем матче.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97. В данном случае это самый оптимальный вариант.