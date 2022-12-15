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    Сможет ли Грачева выиграть у Таусон?

    Таусон — Грачева. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Лиможе 15 декабря 2022 года

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    Варвара Грачева
    Россиянка Варвара Грачева сыграет против датчанки Клары Таусон в четвертьфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 15 декабря, начало — в 17:30 мск. Таусон — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Таусон

    Для Таусон турнир начался с двух непростых матчей. В первом датчанка выиграла у француженки Кристины Младенович — 7:5, 7:6.

    А в среду Клара одержала победу над Мартой Костюк. Примечательно, что в первой партии она уступала 2:5, но в итоге забрала сет на тай-брейке.

    Во втором Таусон тоже проигрывала с брейком и не с первого раза подала на сет, но благодаря ошибкам соперницы все же довела дело до победы.

    Ключевым моментом в этом матче стала неуверенная игрока украинской теннисистке на своей подаче. У Таусон постоянно были шансы на приеме.

    Таусон выиграла девять из десяти последних матчей.

    Грачева

    У Грачевой во втором раунде был почти тренировочный матч. Россиянка спокойно выиграла у Одри Альби.

    В начале француженка вообще ничего не могла сделать — партия завершилась со счетом 6:0 в пользу Грачевой.

    Во втором сете Альби дрогнула при 2:2, не сумев взять гейм на своей подаче. После этого окончательно стало ясно, что камбэка не будет.

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    В принципе, все логично, все-таки перед этим Грачева остановила Ализе Корне. Было бы странно, если бы она не справилась с 269-й ракеткой мира.

    Грачева второй год подряд дошла в Лиможе до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Таусон в этом матче можно поставить за 1.37, победу Грачевой букмекеры предлагают за 2.97.

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    В прошлом году Варвара одержала волевую победу над Кларой на грунте в Сен-Мало. Отличный опыт, который наверняка поможет россиянке и в предстоящем матче.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97. В данном случае это самый оптимальный вариант.

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    Таусон — Грачева: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Грачева выиграть у Таусон?
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