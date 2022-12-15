Итальянка Лючия Бронцетти сыграет против француженки Клары Бюрель в четвертьфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 15 декабря, начало — в 19:30 мск. Бронцетти — Бюрель: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бронцетти

Бронцетти в предыдущих раундах не отдала соперницам ни одного сета.

В первом матче итальянская теннисистка одержала победу над британкой Джоди Баррейдж — 6:4, 6:4.

Во втором круге Лючия спокойно выиграла у Яны Фетт — 6:4, 6:2. Правда, один неприятный момент все же был. В первой партии Бронцетти вела 5:0, но позволила хорватке сделать счет 5:4.

Бронцетти выиграла два матча подряд впервые после выхода в финал турнира в Ванкувере, который прошел незадолго до Открытого чемпионата США.

Бюрель

Бюрель тем временем тоже уверенно добралась до четвертьфинала. В первом раунде француженка выиграла у боснийки Нефисы Берберович.

Во втором матче Клара выиграла у россиянки Эрики Андреевой — 7:5, 6:4. Соперница тоже неплохо играла, но ситуация на корте почти все время была под ее контролем.

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Бюрель дошла до четвертьфинала на третьем турнире подряд. Ранее она выиграла по два матча в Монтевидео и Анже.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что в этом матче у теннисисток равные шансы на победу. На Бронцетти можно поставить за 1.88, а на Бюрель — за 1.87.

Но при этом стоит заметить, что в мае Лючия уверенно выиграла у Клары на турнире в Рабате — 6:3, 6:2. Правда, это было на грунте, а не на харде.

В любом случае, ставки на исход лучше не трогать.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.38.