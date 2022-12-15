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    Бюрель возьмет реванш у Бронцетти?

    Бронцетти — Бюрель. Прогноз (к. 2.38) и ставки на турнир в Лиможе 15 декабря 2022 года

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    Клара Бюрель
    Итальянка Лючия Бронцетти сыграет против француженки Клары Бюрель в четвертьфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 15 декабря, начало — в 19:30 мск. Бронцетти — Бюрель: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бронцетти

    Бронцетти в предыдущих раундах не отдала соперницам ни одного сета.

    В первом матче итальянская теннисистка одержала победу над британкой Джоди Баррейдж — 6:4, 6:4.

    Во втором круге Лючия спокойно выиграла у Яны Фетт — 6:4, 6:2. Правда, один неприятный момент все же был. В первой партии Бронцетти вела 5:0, но позволила хорватке сделать счет 5:4.

    Бронцетти выиграла два матча подряд впервые после выхода в финал турнира в Ванкувере, который прошел незадолго до Открытого чемпионата США.

    Бюрель

    Бюрель тем временем тоже уверенно добралась до четвертьфинала. В первом раунде француженка выиграла у боснийки Нефисы Берберович.

    Во втором матче Клара выиграла у россиянки Эрики Андреевой — 7:5, 6:4. Соперница тоже неплохо играла, но ситуация на корте почти все время была под ее контролем.

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    Бюрель дошла до четвертьфинала на третьем турнире подряд. Ранее она выиграла по два матча в Монтевидео и Анже.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в этом матче у теннисисток равные шансы на победу. На Бронцетти можно поставить за 1.88, а на Бюрель — за 1.87.

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    Но при этом стоит заметить, что в мае Лючия уверенно выиграла у Клары на турнире в Рабате — 6:3, 6:2. Правда, это было на грунте, а не на харде.

    В любом случае, ставки на исход лучше не трогать.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

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    Бронцетти — Бюрель: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на теннис. Бюрель возьмет реванш у Бронцетти?
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