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    У Блинковой снова будут проблемы в матче с Богдан?

    Богдан — Блинкова. Прогноз (к. 1.93) и ставки на турнир в Лиможе 15 декабря 2022 года

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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против румынки Аны Богдан в четвертьфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 15 декабря, начало — в 16:00 мск. Богдан — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Богдан

    Богдан пока не проиграла ни одного сета на этой неделе. Впрочем, и серьезных соперниц у нее до сих пор не было.

    В первом матче румынская теннисистка спокойно разобралась с итальянкой Лючией Стефанини — 6:1, 6:2.

    А в среду Ана одержала победу над Катриной Скотт. Американка гораздо сильнее сопротивлялась, смогла даже сделать несколько брейков, но все равно уступила в двух сетах.

    Богдан четвертый раз в карьере дошла в Лиможе до четвертьфинала. В прошлом году Ана уступила в финале Элисон ван Эйтванк.

    Блинкова

    Блинкова начала турнир с победы над Софией Кенин. Россиянка обыграла чемпионку Australian Open-2020 в двух сетах — 6:4, 6:4.

    Но здесь стоит отметить, что обе девушки ужасно играли на своей подаче. Анна реализовала семь из 20 брейк-пойнтов, американка — 5 из 11-ти. Кому больше повезло, тот и победил.

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    Во втором раунде у Блинковой был непростой матч против Грэтт Миннен. Здесь ей тоже хватило двух сетов — 7:6, 7:5. И подачу Анна на этот раз держала получше, чем в матче с Кенин.

    Блинкова третий раз сыграет в четвертьфинале турнира в Лиможе. Дальше этой стадии она пока не проходила.

    Прогноз и ставка

    На Богдан в этом матче можно поставить за 1.64, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.19.

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    Анна проиграла четыре из пяти предыдущих матчей против румынской теннисистки, в том числе в начале года на турнире ITF во Франции.

    Скорее всего, Блинковой и в предстоящем матче будет сложно выиграть у Богдан. Прежде всего, из-за постоянных ошибок на подаче. Этот нюанс станет ключевым.

    Ставка — победа Богдан с форой по геймам (-2,5) за 1.93.

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    Богдан — Блинкова: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на теннис. У Блинковой снова будут проблемы в матче с Богдан?
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