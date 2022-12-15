Россиянка Анна Блинкова сыграет против румынки Аны Богдан в четвертьфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 15 декабря, начало — в 16:00 мск. Богдан — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Богдан

Богдан пока не проиграла ни одного сета на этой неделе. Впрочем, и серьезных соперниц у нее до сих пор не было.

В первом матче румынская теннисистка спокойно разобралась с итальянкой Лючией Стефанини — 6:1, 6:2.

А в среду Ана одержала победу над Катриной Скотт. Американка гораздо сильнее сопротивлялась, смогла даже сделать несколько брейков, но все равно уступила в двух сетах.

Богдан четвертый раз в карьере дошла в Лиможе до четвертьфинала. В прошлом году Ана уступила в финале Элисон ван Эйтванк.

Блинкова

Блинкова начала турнир с победы над Софией Кенин. Россиянка обыграла чемпионку Australian Open-2020 в двух сетах — 6:4, 6:4.

Но здесь стоит отметить, что обе девушки ужасно играли на своей подаче. Анна реализовала семь из 20 брейк-пойнтов, американка — 5 из 11-ти. Кому больше повезло, тот и победил.

Все прогнозы на теннис

Во втором раунде у Блинковой был непростой матч против Грэтт Миннен. Здесь ей тоже хватило двух сетов — 7:6, 7:5. И подачу Анна на этот раз держала получше, чем в матче с Кенин.

Блинкова третий раз сыграет в четвертьфинале турнира в Лиможе. Дальше этой стадии она пока не проходила.

Прогноз и ставка

На Богдан в этом матче можно поставить за 1.64, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.19.

Анна проиграла четыре из пяти предыдущих матчей против румынской теннисистки, в том числе в начале года на турнире ITF во Франции.

Скорее всего, Блинковой и в предстоящем матче будет сложно выиграть у Богдан. Прежде всего, из-за постоянных ошибок на подаче. Этот нюанс станет ключевым.

Ставка — победа Богдан с форой по геймам (-2,5) за 1.93.