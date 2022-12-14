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    Грачева обыграет еще одну француженку?

    Альби — Грачева. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Лиможе 14 декабря 2022 года

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    Варвара Грачева
    Россиянка Варвара Грачева сыграет против француженки Одри Альби во втором круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 15:00 мск. Альби — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Альби

    Альби занимает 269-е место в рейтинге WTA. И это ее наивысшая позиция в карьере.

    В первом круге француженка одержала победу над своей соотечественницей Эмелин Дартрон — 6:3, 6:3.

    В ноябре Одри взяла титул на турнире ITF в Сент-Этьене. В решающем матче ей тоже удалось обыграть Дартрон.

    Это был один из немногих случаев, когда Альби удалось выиграть на харде больше двух матчей подряд на уровне основной сетке. При этом она ни разу не выступала на турнирах WTA.

    Грачева

    Грачева тем временем преподнесла сенсацию на старте турнира. Во вторник Варвара одержала победу над Ализе Корне.

    Более того, россиянка отдала первую партию, но в конечном итоге совершила камбэк. Подобное с ней случается нечасто.

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    Во втором и третьем сете Грачева воспользовалась невероятно слабой игрой француженки на приеме, реализовав шесть из восьми брейк-пойнтов.

    В прошлом году Грачева дошла в Лиможе до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Альби в этом матче можно поставить за 3.34, победу Грачевой букмекеры предлагают за 1.32.

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    Варвара уже когда-то играла против француженки. Три года назад она спокойно разгромила Альби на небольшом турнире во Франции.

    И будет совсем нелогично, если после победы над Корне россиянка не пройдет теннисистку из третьей сотни рейтинга.

    Ставка — победа Грачевой с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

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    Альби — Грачева: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.12.2022. Прогнозы на теннис. Грачева обыграет еще одну француженку?
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