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    Сможет ли Рейнгольд пройти первый круг в Лиможе?

    Рейнгольд — Парто. Прогноз (к. 2.03) и ставки на турнир в Лиможе 12 декабря 2022 года

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    Екатерина Рейнгольд
    Россиягка Екатерина Рейнгольд сыграет против француженки Марин Парто в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 15:00 мск. Рейнгольд — Парто: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рейнгольд

    Рейнгольд занимает 236-е место в рейтинге. Выше 233-й строчки она пока не поднималась.

    В этом году Екатерина дебютировала на уровне WTA. В мае ей удалось попасть в основную сетку турнира в Рабате (Марокко). Правда, пройти хотя бы один раунд россиянке не удалось — в первом же матче она уступила Каролине Шмидловой.

    В начале ноября Рейнгольд дошла до финала на турнире в Иерусалиме. В Кирьят-Моцкине она добралась до четвертьфинала, а в Мейтаре — до полуфинала.

    В Дубае на минувшей неделе 21-летняя теннисистка проиграла в первом круге француженке Эльзе Жакмо.

    В Лиможе Рейнгольд попала в основную сетку через квалификацию, выиграв у француженки Эмелин Дартрон.

    Парто

    Парто в данный момент находится в пятой сотне рейтинга — на 426-й строчке. Ее наивысшая позиция в карьере — 371-я.

    В Лиможе Марин попала в основную сетку тоже через квалификацию. 28-летняя теннисистка обыграла Дженни Лим.

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    Осенью Парто выиграла лишь один матч. На турнире в Ле Нёбуре она дошла до второго раунда.

    После этого Марин не смогла пройти первый круг на четырех турнирах подряд.

    Прогноз и ставка

    На Рейнгольд в этом матче можно поставить за 1.40, победу Парто букмекеры предлагают за 2.91.

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    Екатерина, конечно, тоже не хватает звезд с неба, но с этой соперницей она, скорее всего, справится.

    Ставка — победа Рейнгольд в двух сетах за 2.03.

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    Рейнгольд — Парто: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 12.12.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рейнгольд пройти первый круг в Лиможе?
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