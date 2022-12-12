Россиягка Екатерина Рейнгольд сыграет против француженки Марин Парто в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 15:00 мск. Рейнгольд — Парто: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рейнгольд

Рейнгольд занимает 236-е место в рейтинге. Выше 233-й строчки она пока не поднималась.

В этом году Екатерина дебютировала на уровне WTA. В мае ей удалось попасть в основную сетку турнира в Рабате (Марокко). Правда, пройти хотя бы один раунд россиянке не удалось — в первом же матче она уступила Каролине Шмидловой.

В начале ноября Рейнгольд дошла до финала на турнире в Иерусалиме. В Кирьят-Моцкине она добралась до четвертьфинала, а в Мейтаре — до полуфинала.

В Дубае на минувшей неделе 21-летняя теннисистка проиграла в первом круге француженке Эльзе Жакмо.

В Лиможе Рейнгольд попала в основную сетку через квалификацию, выиграв у француженки Эмелин Дартрон.

Парто

Парто в данный момент находится в пятой сотне рейтинга — на 426-й строчке. Ее наивысшая позиция в карьере — 371-я.

В Лиможе Марин попала в основную сетку тоже через квалификацию. 28-летняя теннисистка обыграла Дженни Лим.

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Осенью Парто выиграла лишь один матч. На турнире в Ле Нёбуре она дошла до второго раунда.

После этого Марин не смогла пройти первый круг на четырех турнирах подряд.

Прогноз и ставка

На Рейнгольд в этом матче можно поставить за 1.40, победу Парто букмекеры предлагают за 2.91.

Екатерина, конечно, тоже не хватает звезд с неба, но с этой соперницей она, скорее всего, справится.

Ставка — победа Рейнгольд в двух сетах за 2.03.