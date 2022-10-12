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    Сможет ли Карацев взять реванш у Имера?

    Карацев — Имер. Прогноз (к. 2.39) и ставки на турнир во Флоренции 12 октября 2022 года

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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против шведа Микаэля Имера во втором круге турнира во Флоренции. Матч пройдет 12 октября, начало — в 14:00 мск. Карацев — Имер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Флоренция. Мужчины 12 Октября 2022 года
    Аслан Карацев (Россия)
  • Флоренция. Мужчины
    •  Аслан Карацев (Россия) 14:00 Микаэль Имер (Швеция) Микаэль Имер (Швеция)
  • Флоренция. Мужчины
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    Карацев

    Карацев наконец-то смог преодолеть первый раунд после серии неудач. В понедельник он встречался с Таллоном Грикспором, который в итоге не смог доиграть матч из-за травмы.

    Нидерландец снялся во втором сете при 2:1 в пользу россиянина. Первую партию Аслан забрал со счетом 6:3.

    В общем, это была почти победа. На этот раз Карацеву повезло. Но есть подозрение, что в оптимальном состоянии у Грикспора не было ни малейших проблем.

    Перед турниром во Флоренции Карацев проиграл девять матчей из десяти.

    Имер

    Имер пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора швед одержал волевую победу над хорватом Борной Гойо.

    А в первом круге Микаэль разгромил нидерландца Тима ван Рейтховена — 6:1, 6:4.

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    В конце сентября Имер неудачно выступил в Софии, сразу же уступив белорусу Илье Ивашко. Но перед этим ему удалось дойти до четвертьфинала в Метце.

    Имер в этом сезоне выиграл восемь из 13-ти матчей на крытых кортах.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 2.36, победу Имера букмекеры предлагают за 1.59.

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    Летом Аслан проиграл шведскому теннисисту на турнире в Вашингтоне. В предстоящем матче в плане исхода ничего не поменяется. Разве что на этот раз Микаэлю хватит двух сетов для победы над Карацевым, который крайне слабо проводит сезон.

    Ставка — победа Имера в двух сетах за 2.39.

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    Карацев — Имер: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев взять реванш у Имера?
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