Россиянин Аслан Карацев сыграет против шведа Микаэля Имера во втором круге турнира во Флоренции. Матч пройдет 12 октября, начало — в 14:00 мск. Карацев — Имер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Карацев наконец-то смог преодолеть первый раунд после серии неудач. В понедельник он встречался с Таллоном Грикспором, который в итоге не смог доиграть матч из-за травмы.

Нидерландец снялся во втором сете при 2:1 в пользу россиянина. Первую партию Аслан забрал со счетом 6:3.

В общем, это была почти победа. На этот раз Карацеву повезло. Но есть подозрение, что в оптимальном состоянии у Грикспора не было ни малейших проблем.

Перед турниром во Флоренции Карацев проиграл девять матчей из десяти.

Имер

Имер пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора швед одержал волевую победу над хорватом Борной Гойо.

А в первом круге Микаэль разгромил нидерландца Тима ван Рейтховена — 6:1, 6:4.

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В конце сентября Имер неудачно выступил в Софии, сразу же уступив белорусу Илье Ивашко. Но перед этим ему удалось дойти до четвертьфинала в Метце.

Имер в этом сезоне выиграл восемь из 13-ти матчей на крытых кортах.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 2.36, победу Имера букмекеры предлагают за 1.59.

Летом Аслан проиграл шведскому теннисисту на турнире в Вашингтоне. В предстоящем матче в плане исхода ничего не поменяется. Разве что на этот раз Микаэлю хватит двух сетов для победы над Карацевым, который крайне слабо проводит сезон.

Ставка — победа Имера в двух сетах за 2.39.