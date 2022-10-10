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    Карацев снова проиграет?

    Карацев — Грикспор. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир во Флоренции 10 октября 2022 года

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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге турнира во Флоренции (Италия). Матч пройдет 10 октября, начало — в 12:00 мск. Карацев — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Да уж, если в прошлом сезоне Карацев стал главным открытием, то по итогам текущего сезона его вполне могут назвать главным неудачником.

    Сложно сказать, что произошло, но игра и результаты Аслана вызываю полнейшее разочарование. Пока еще он в топ-50, но есть подозрение, что это ненадолго.

    Карацев проиграл девять из десяти последних матчей. Статистика, конечно, просто катастрофическая. И самое печальное, пока не очень видно, за счет чего россиянин может выбраться из этой ямы.

    В конце сентября Карацев умудрился проиграть даже аргентинцу Томасу Этчеверри, который, как правило, играет только на грунте. А на минувшей неделе Аслан уступил китайцу Чжану Чжичжэню.

    Грикспор

    Грикспор в последнее время тоже не впечатляет. Нидерландец за последние несколько лет собрал коллекцию титулов на «челленджерах», но на уровне ATP ему пока не удается заявить о себе.

    На завершившемся в воскресенье турнире в Астане Таллон в первом же матче проиграл Александру Бублику.

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    В Тель-Авиве Грикспор уступил канадцу Вашеку Поспишилу. Хотя здесь была абсолютно равная игра, соперник просто чуть лучше воспользовался своими шансами в решающем сете.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 2.43, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.56.

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    В начале года Аслан проиграл нидерландцу в Роттердаме. Россиянин в том матче легко взял первый сет, после чего уступил на двух тай-брейках.

    Глядя на то, как Карацев провел недавние матчи, честно говоря, слабо верится в то, что в предстоящем матче ему удастся взять реванш.

    Ставка — победа Грикспора в двух сетах за 2.36.

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    Карацев — Грикспор: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 10.10.2022. Прогнозы на теннис. Карацев снова проиграет?
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