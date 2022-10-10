Карацев
Да уж, если в прошлом сезоне Карацев стал главным открытием, то по итогам текущего сезона его вполне могут назвать главным неудачником.
Сложно сказать, что произошло, но игра и результаты Аслана вызываю полнейшее разочарование. Пока еще он в топ-50, но есть подозрение, что это ненадолго.
Карацев проиграл девять из десяти последних матчей. Статистика, конечно, просто катастрофическая. И самое печальное, пока не очень видно, за счет чего россиянин может выбраться из этой ямы.
В конце сентября Карацев умудрился проиграть даже аргентинцу Томасу Этчеверри, который, как правило, играет только на грунте. А на минувшей неделе Аслан уступил китайцу Чжану Чжичжэню.
Грикспор
Грикспор в последнее время тоже не впечатляет. Нидерландец за последние несколько лет собрал коллекцию титулов на «челленджерах», но на уровне ATP ему пока не удается заявить о себе.
На завершившемся в воскресенье турнире в Астане Таллон в первом же матче проиграл Александру Бублику.
В Тель-Авиве Грикспор уступил канадцу Вашеку Поспишилу. Хотя здесь была абсолютно равная игра, соперник просто чуть лучше воспользовался своими шансами в решающем сете.
Прогноз и ставка
На Карацева в этом матче можно поставить за 2.43, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.56.
В начале года Аслан проиграл нидерландцу в Роттердаме. Россиянин в том матче легко взял первый сет, после чего уступил на двух тай-брейках.
Глядя на то, как Карацев провел недавние матчи, честно говоря, слабо верится в то, что в предстоящем матче ему удастся взять реванш.
Ставка — победа Грикспора в двух сетах за 2.36.