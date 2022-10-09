Швентек
Швентек восьмой раз в сезоне дошла до финала. И здесь самое интересное заключается в том, что семь предыдущих финалов она выиграла.
В субботу Ига одержала победу над Екатериной Александровой. Как и ожидалось, матч получился очень сложным.
Первый сет польская теннисистка забрала на тай-брейке, второй отдала со счетом 2:6, а в решающей партии ключевым стал седьмой гейм — россиянка не смогла удержать подачу.
Для Швентек эта победа стала 60-й в сезоне. И она стала первой с 2017 года теннисисткой, которой удалось выиграть такое количество матчей в течение одного сезона.
Крейчикова
Крейчикова тем временем вышла в финал на втором турнире подряд. На прошлой неделе она взяла титул в Таллине.
В полуфинале чемпионка Ролан-Гаррос-2021 одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной.
Барбора мощно провела вторую и третью партии, выиграв на первом мячей 90 и 89 процентов очков соответственно. При этом нельзя сказать, что она доминировала — соперница тоже показала классный теннис, но в решающий момент Крейчикова сыграла чуть лучше.
Победная серия Крейчиковой составляет уже восемь матчей.
Прогноз и ставка
На Швентек в этом матче можно поставить за 1.46, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.80.
Ига дважды обыграла Барбору в прошлом году — в Майами и Риме. Во втором случае все решилось только в третьем сете, который получился максимально напряженным.
Скорее всего, таким будет и предстоящий матч. Все-таки надо не забывать, что еще совсем недавно Крейчикова занимала в рейтинге второе место, а ее форхэнд боялись все соперницы.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.93. На исход все-таки лучше не ставить в этом финале.