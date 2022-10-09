Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в финале турнира в Остраве (Чехия). Матч пройдет 9 октября, начало — в 15:30 мск. Швентек — Крейчикова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Швентек восьмой раз в сезоне дошла до финала. И здесь самое интересное заключается в том, что семь предыдущих финалов она выиграла.

В субботу Ига одержала победу над Екатериной Александровой. Как и ожидалось, матч получился очень сложным.

Первый сет польская теннисистка забрала на тай-брейке, второй отдала со счетом 2:6, а в решающей партии ключевым стал седьмой гейм — россиянка не смогла удержать подачу.

Для Швентек эта победа стала 60-й в сезоне. И она стала первой с 2017 года теннисисткой, которой удалось выиграть такое количество матчей в течение одного сезона.

Крейчикова

Крейчикова тем временем вышла в финал на втором турнире подряд. На прошлой неделе она взяла титул в Таллине.

В полуфинале чемпионка Ролан-Гаррос-2021 одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной.

Все прогнозы на теннис

Барбора мощно провела вторую и третью партии, выиграв на первом мячей 90 и 89 процентов очков соответственно. При этом нельзя сказать, что она доминировала — соперница тоже показала классный теннис, но в решающий момент Крейчикова сыграла чуть лучше.

Победная серия Крейчиковой составляет уже восемь матчей.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 1.46, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.80.

Ига дважды обыграла Барбору в прошлом году — в Майами и Риме. Во втором случае все решилось только в третьем сете, который получился максимально напряженным.

Скорее всего, таким будет и предстоящий матч. Все-таки надо не забывать, что еще совсем недавно Крейчикова занимала в рейтинге второе место, а ее форхэнд боялись все соперницы.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.93. На исход все-таки лучше не ставить в этом финале.