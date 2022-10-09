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    Сможет ли Швентек взять титул в Остраве?

    Швентек — Крейчикова. Прогноз (к. 1.93) и ставки на финал турнира в Остраве 9 октября 2022 года

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    Ига Швентек
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в финале турнира в Остраве (Чехия). Матч пройдет 9 октября, начало — в 15:30 мск. Швентек — Крейчикова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швентек

    Швентек восьмой раз в сезоне дошла до финала. И здесь самое интересное заключается в том, что семь предыдущих финалов она выиграла.

    В субботу Ига одержала победу над Екатериной Александровой. Как и ожидалось, матч получился очень сложным.

    Первый сет польская теннисистка забрала на тай-брейке, второй отдала со счетом 2:6, а в решающей партии ключевым стал седьмой гейм — россиянка не смогла удержать подачу.

    Для Швентек эта победа стала 60-й в сезоне. И она стала первой с 2017 года теннисисткой, которой удалось выиграть такое количество матчей в течение одного сезона.

    Крейчикова

    Крейчикова тем временем вышла в финал на втором турнире подряд. На прошлой неделе она взяла титул в Таллине.

    В полуфинале чемпионка Ролан-Гаррос-2021 одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной.

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    Барбора мощно провела вторую и третью партии, выиграв на первом мячей 90 и 89 процентов очков соответственно. При этом нельзя сказать, что она доминировала — соперница тоже показала классный теннис, но в решающий момент Крейчикова сыграла чуть лучше.

    Победная серия Крейчиковой составляет уже восемь матчей.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче можно поставить за 1.46, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.80.

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    Ига дважды обыграла Барбору в прошлом году — в Майами и Риме. Во втором случае все решилось только в третьем сете, который получился максимально напряженным.

    Скорее всего, таким будет и предстоящий матч. Все-таки надо не забывать, что еще совсем недавно Крейчикова занимала в рейтинге второе место, а ее форхэнд боялись все соперницы.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.93. На исход все-таки лучше не ставить в этом финале.

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    Швентек — Крейчикова: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Швентек взять титул в Остраве?
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