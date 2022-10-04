Норвежец Каспер Руд сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 4 октября, начало — в 10:00 мск. Руд — Муньяр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руд

Руд на прошлой неделе неудачно выступил на турнире в Сеуле. В первом матче Каспер не без труда выиграл у чилийца Николаса Харри, после чего его ждала встреча с Есихито Нисиокой.

И уже в первом сете стало ясно, что норвежцу будет проблематично остановить японца. В третьем сете финалист US Open-2022 взял лишь два гейма.

Судя по всему, Руд толком не успел адаптироваться к другим климатическим условиям. Плюс на него повлияла еще одна смена часового пояса.

В общем, предыдущая неделя получилась так себе. В новой версии рейтинга Руд занимает уже не второе, а третье место.

Муньяр

Муньяр тоже не блистал на прошлой неделе. Испанец проиграл канадцу Денису Шаповалову во втором круге турнира в Сеуле.

Перед этим он встречался с японцем Юки Ватануки, который был вынужден снять из-за травмы всего лишь после трех геймов.

После турнира в Гштааде, где ему удалось дойти до четвертьфинала, Муньяр еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.

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Но все-таки в этом году у Хауме было несколько неплохих выступлений на харде. В начале января он выиграл два матча в Мельбурне, а в марте дошел до третьего раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

На Руда в этом матче можно поставить за 1.20, победу Муньяра букмекеры предлагают за 4.55.

Летом у Каспера был тяжелейший матч против испанца в Гштааде. Норвежец обыграл Муньяра на двух тай-брейках.

На харде Хауме вряд ли сможет так сильно сопротивляться. До разгрома не дойдет, но Руду, скорее всего, будет достаточно двух сетов.

Ставка — победа Руда с форой по геймам (-4,5) за 1.87.