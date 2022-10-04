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    Руду снова понадобится дополнительный сет?

    Руд — Муньяр. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Токио 4 октября 2022 года

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    Каспер Руд
    Норвежец Каспер Руд сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 4 октября, начало — в 10:00 мск. Руд — Муньяр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руд

    Руд на прошлой неделе неудачно выступил на турнире в Сеуле. В первом матче Каспер не без труда выиграл у чилийца Николаса Харри, после чего его ждала встреча с Есихито Нисиокой.

    И уже в первом сете стало ясно, что норвежцу будет проблематично остановить японца. В третьем сете финалист US Open-2022 взял лишь два гейма.

    Судя по всему, Руд толком не успел адаптироваться к другим климатическим условиям. Плюс на него повлияла еще одна смена часового пояса.

    В общем, предыдущая неделя получилась так себе. В новой версии рейтинга Руд занимает уже не второе, а третье место.

    Муньяр

    Муньяр тоже не блистал на прошлой неделе. Испанец проиграл канадцу Денису Шаповалову во втором круге турнира в Сеуле.

    Перед этим он встречался с японцем Юки Ватануки, который был вынужден снять из-за травмы всего лишь после трех геймов.

    После турнира в Гштааде, где ему удалось дойти до четвертьфинала, Муньяр еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.

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    Но все-таки в этом году у Хауме было несколько неплохих выступлений на харде. В начале января он выиграл два матча в Мельбурне, а в марте дошел до третьего раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    На Руда в этом матче можно поставить за 1.20, победу Муньяра букмекеры предлагают за 4.55.

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    Летом у Каспера был тяжелейший матч против испанца в Гштааде. Норвежец обыграл Муньяра на двух тай-брейках.

    На харде Хауме вряд ли сможет так сильно сопротивляться. До разгрома не дойдет, но Руду, скорее всего, будет достаточно двух сетов.

    Ставка — победа Руда с форой по геймам (-4,5) за 1.87.

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    1.87
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    Руд — Муньяр: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на теннис. Руду снова понадобится дополнительный сет?
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