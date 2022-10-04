Руд
Руд на прошлой неделе неудачно выступил на турнире в Сеуле. В первом матче Каспер не без труда выиграл у чилийца Николаса Харри, после чего его ждала встреча с Есихито Нисиокой.
И уже в первом сете стало ясно, что норвежцу будет проблематично остановить японца. В третьем сете финалист US Open-2022 взял лишь два гейма.
Судя по всему, Руд толком не успел адаптироваться к другим климатическим условиям. Плюс на него повлияла еще одна смена часового пояса.
В общем, предыдущая неделя получилась так себе. В новой версии рейтинга Руд занимает уже не второе, а третье место.
Муньяр
Муньяр тоже не блистал на прошлой неделе. Испанец проиграл канадцу Денису Шаповалову во втором круге турнира в Сеуле.
Перед этим он встречался с японцем Юки Ватануки, который был вынужден снять из-за травмы всего лишь после трех геймов.
После турнира в Гштааде, где ему удалось дойти до четвертьфинала, Муньяр еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.
Но все-таки в этом году у Хауме было несколько неплохих выступлений на харде. В начале января он выиграл два матча в Мельбурне, а в марте дошел до третьего раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
Прогноз и ставка
На Руда в этом матче можно поставить за 1.20, победу Муньяра букмекеры предлагают за 4.55.
Летом у Каспера был тяжелейший матч против испанца в Гштааде. Норвежец обыграл Муньяра на двух тай-брейках.
На харде Хауме вряд ли сможет так сильно сопротивляться. До разгрома не дойдет, но Руду, скорее всего, будет достаточно двух сетов.
Ставка — победа Руда с форой по геймам (-4,5) за 1.87.