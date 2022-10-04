Австралиец Алекс Де Минаур сыграет против корейца Квон Сун Ву в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 4 октября, начало — в 06:00 мск. Квон Сун Ву — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Квон Сун Ву

Квон на прошлой неделе прошел один раунд на домашнем турнире в Сеуле. Во втором матче его остановил американец Дженсон Бруксби.

Примечательно, что в этом году на уровне ATP кореец ни разу не проходил дальше второго круга.

В итоге не так давно Квон выпал из топ-100. В новой версии рейтинга он всего лишь 120-й.

Но при этом очевидно, что этот случай, когда соперника ни в коем случае нельзя недооценивать. В середине сентября Квон обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в рамках Кубка Дэвиса. И вскоре после этого он очень достойно провел матч против испанца Карлоса Алькараса.

Де Минаур

Де Минаур в прошлом месяце тоже провел несколько матчей в Кубке Дэвиса. Австралиец выиграл у бельгийца Давида Гоффена и француза Бенжамена Бонзи.

И вскоре после этого Алекс сыграл один матч на Кубке Лейвера, в котором одержал победу над британцем Энди Марреем.

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В конце июля Де Минаур выиграл турнир в Атланте. Также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Монреале он дошел до третьего раунда.

На Открытом чемпионате США Де Минаур уверенно прошел первые два круга, после чего уступил испанцу Пабло Каррено-Бусте.

Прогноз и ставка

На Квона в этом матче можно поставить за 3.85, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 1.26.

В прошлом году Алекса выиграл у корейца на турнире в Истбурне. Первый сет получился относительно простым, а во втором австралиец дожал Квона только на тай-брейке.

Скорее, разгрома не будет и в предстоящем матче. Кореец вполне способен создать сопернику серьезные проблемы.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.87.