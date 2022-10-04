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    Квон возьмет реванш у Де Минаура?

    Квон Сун Ву — Де Минаур. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Токио 4 октября 2022 года

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    Алекс Де Минаур
    Австралиец Алекс Де Минаур сыграет против корейца Квон Сун Ву в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 4 октября, начало — в 06:00 мск. Квон Сун Ву — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Квон Сун Ву

    Квон на прошлой неделе прошел один раунд на домашнем турнире в Сеуле. Во втором матче его остановил американец Дженсон Бруксби.

    Примечательно, что в этом году на уровне ATP кореец ни разу не проходил дальше второго круга.

    В итоге не так давно Квон выпал из топ-100. В новой версии рейтинга он всего лишь 120-й.

    Но при этом очевидно, что этот случай, когда соперника ни в коем случае нельзя недооценивать. В середине сентября Квон обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в рамках Кубка Дэвиса. И вскоре после этого он очень достойно провел матч против испанца Карлоса Алькараса.

    Де Минаур

    Де Минаур в прошлом месяце тоже провел несколько матчей в Кубке Дэвиса. Австралиец выиграл у бельгийца Давида Гоффена и француза Бенжамена Бонзи.

    И вскоре после этого Алекс сыграл один матч на Кубке Лейвера, в котором одержал победу над британцем Энди Марреем.

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    В конце июля Де Минаур выиграл турнир в Атланте. Также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Монреале он дошел до третьего раунда.

    На Открытом чемпионате США Де Минаур уверенно прошел первые два круга, после чего уступил испанцу Пабло Каррено-Бусте.

    Прогноз и ставка

    На Квона в этом матче можно поставить за 3.85, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 1.26.

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    В прошлом году Алекса выиграл у корейца на турнире в Истбурне. Первый сет получился относительно простым, а во втором австралиец дожал Квона только на тай-брейке.

    Скорее, разгрома не будет и в предстоящем матче. Кореец вполне способен создать сопернику серьезные проблемы.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.87.

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    1.87
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    Квон Сун Ву — Де Минаур: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на теннис. Квон возьмет реванш у Де Минаура?
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