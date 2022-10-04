ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей БелозёровКанадский покер в Москве, первые победы «Нефтехимика», унижение ЦСКА 18-летним форвардом. Итоги прошлых 7 дней в КХЛ «Пари НН» — «Спартак»Справились без Соболева. «Спартак» продолжает погоню за «Зенитом» «Зенит» — «Ростов»«Зенит» уходит в отрыв. Ростовчане не прыгнули выше головы в Петербурге
    Все новости спорта

    Сможет ли Котов удивить Давидовича-Фокину?

    Котов — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Астане 4 октября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Котов — Давидович-Фокина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге турнира в Астане. Матч пройдет 4 октября, начало — в 08:00 мск. Котов — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Котов

    Котов попал в основную сетку в Астане как лаки-лузер. В финале квалификации он проиграл соотечественнику Александру Шевченко.

    Интересно, что в первом раунде отбора Павел разгромил представителя Казахстана Арсланбека Айткулова со счетом 6:0, 6:0.

    Это был первый матч для Котова после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке он сумел преодолеть сложнейшую квалификацию, но после этого сразу же уступил американцу Брэндону Накашиме.

    В августе Котов стал победителем грунтового «челленджера» в Сан-Марино. Еще одним успехом для россиянина в этом сезоне стало попадание в основную сетку Ролан Гаррос.

    Давидович-Фокина

    Давидович-Фокина тем временем тоже еще ни разу не играл после Открытого чемпионата США.

    При этом на американском мэйджоре он выступил вполне достойно. Испанец прошел три раунда, после чего уступил в супер напряженном матче Маттео Берреттини — итальянец вырвал победу только в пятом сете.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим у Алехандро было несколько неудачных турниров — на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати он выбыл уже после первого раунда.

    На других покрытиях, особенно на грунте, Давидович-Фокина, как правило, играет лучше, чем на харде.

    Прогноз и ставка

    На Котова в этом матче можно поставить за 3.26, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.34.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Главная проблема Котова — отсутствия опыта игры против соперников из топ-100.

    Россиянину понадобится еще какое-то время, прежде чем он сможет достойно противостоять игрокам из первой сотни рейтинга.

    Ставка — победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-4,0) за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Дьере — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.95
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ботафого — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Шевченко — Нарди
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Грикспор — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Циципас — Кукушкин
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рамос — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Котов — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов удивить Давидовича-Фокину?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры