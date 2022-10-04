Котов
Котов попал в основную сетку в Астане как лаки-лузер. В финале квалификации он проиграл соотечественнику Александру Шевченко.
Интересно, что в первом раунде отбора Павел разгромил представителя Казахстана Арсланбека Айткулова со счетом 6:0, 6:0.
Это был первый матч для Котова после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке он сумел преодолеть сложнейшую квалификацию, но после этого сразу же уступил американцу Брэндону Накашиме.
В августе Котов стал победителем грунтового «челленджера» в Сан-Марино. Еще одним успехом для россиянина в этом сезоне стало попадание в основную сетку Ролан Гаррос.
Давидович-Фокина
Давидович-Фокина тем временем тоже еще ни разу не играл после Открытого чемпионата США.
При этом на американском мэйджоре он выступил вполне достойно. Испанец прошел три раунда, после чего уступил в супер напряженном матче Маттео Берреттини — итальянец вырвал победу только в пятом сете.
Перед этим у Алехандро было несколько неудачных турниров — на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати он выбыл уже после первого раунда.
На других покрытиях, особенно на грунте, Давидович-Фокина, как правило, играет лучше, чем на харде.
Прогноз и ставка
На Котова в этом матче можно поставить за 3.26, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.34.
Главная проблема Котова — отсутствия опыта игры против соперников из топ-100.
Россиянину понадобится еще какое-то время, прежде чем он сможет достойно противостоять игрокам из первой сотни рейтинга.
Ставка — победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-4,0) за 1.86.