Россиянин Павел Котов сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге турнира в Астане. Матч пройдет 4 октября, начало — в 08:00 мск. Котов — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Котов

Котов попал в основную сетку в Астане как лаки-лузер. В финале квалификации он проиграл соотечественнику Александру Шевченко.

Интересно, что в первом раунде отбора Павел разгромил представителя Казахстана Арсланбека Айткулова со счетом 6:0, 6:0.

Это был первый матч для Котова после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке он сумел преодолеть сложнейшую квалификацию, но после этого сразу же уступил американцу Брэндону Накашиме.

В августе Котов стал победителем грунтового «челленджера» в Сан-Марино. Еще одним успехом для россиянина в этом сезоне стало попадание в основную сетку Ролан Гаррос.

Давидович-Фокина

Давидович-Фокина тем временем тоже еще ни разу не играл после Открытого чемпионата США.

При этом на американском мэйджоре он выступил вполне достойно. Испанец прошел три раунда, после чего уступил в супер напряженном матче Маттео Берреттини — итальянец вырвал победу только в пятом сете.

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Перед этим у Алехандро было несколько неудачных турниров — на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати он выбыл уже после первого раунда.

На других покрытиях, особенно на грунте, Давидович-Фокина, как правило, играет лучше, чем на харде.

Прогноз и ставка

На Котова в этом матче можно поставить за 3.26, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.34.

Главная проблема Котова — отсутствия опыта игры против соперников из топ-100.

Россиянину понадобится еще какое-то время, прежде чем он сможет достойно противостоять игрокам из первой сотни рейтинга.

Ставка — победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-4,0) за 1.86.