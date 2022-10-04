Россиянки Вероника Кудерметова и Варвара Грачева встретятся в первом круге турнира в Монастире (Тунис). Матч пройдет 4 октября, начало — в 20:30 мск. Грачева — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грачева

Грачева за последние почти четыре месяца смогла пройти первый раунд только на одном турнире.

В середине сентября Варвара выиграла два матча в индийском Ченнае. Дальше ее не пустила 17-летняя чешка Линда Фрухвиртова.

На прошлой неделе Грачева сразу же проиграла Анне Блинковой (4:6, 6:7). И таких провалов у нее катастрофически много во второй половине сезона.

Перед поездкой в Ченнай Варвара проиграла десять матчей подряд.

Кудерметова

Кудерметова тем временем в конце сентября неплохо выступила на турнире в Токио. Россиянка остановилась в шаге от финала.

В первом матче Вероника разгромила мексиканку Фернанду Контрерас-Гомес, после чего одержала волевую победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

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А в полуфинале Кудерметова проиграл Чжэн Циньвэнь. Обидный результат — китаянка вырвала победу на тай-брейке третьего сета.

Кудерметова выиграла как минимум два матча на семи из восьми последних турнирах.

Прогноз и ставка

Для букмекеров здесь все очевидно — они уверены, что Кудерметова легко выйдет в следующий раунд. На Грачеву можно поставить за 7.40.

Честно говоря, да, сложно представить, что должно произойти, чтобы в этом матче внезапно появилась хотя бы минимальная интрига.

Ставка — победа Кудерметовой с форой по геймам (-6,5) за 2.12.