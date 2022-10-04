Грачева
Грачева за последние почти четыре месяца смогла пройти первый раунд только на одном турнире.
В середине сентября Варвара выиграла два матча в индийском Ченнае. Дальше ее не пустила 17-летняя чешка Линда Фрухвиртова.
На прошлой неделе Грачева сразу же проиграла Анне Блинковой (4:6, 6:7). И таких провалов у нее катастрофически много во второй половине сезона.
Перед поездкой в Ченнай Варвара проиграла десять матчей подряд.
Кудерметова
Кудерметова тем временем в конце сентября неплохо выступила на турнире в Токио. Россиянка остановилась в шаге от финала.
В первом матче Вероника разгромила мексиканку Фернанду Контрерас-Гомес, после чего одержала волевую победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.
А в полуфинале Кудерметова проиграл Чжэн Циньвэнь. Обидный результат — китаянка вырвала победу на тай-брейке третьего сета.
Кудерметова выиграла как минимум два матча на семи из восьми последних турнирах.
Прогноз и ставка
Для букмекеров здесь все очевидно — они уверены, что Кудерметова легко выйдет в следующий раунд. На Грачеву можно поставить за 7.40.
Честно говоря, да, сложно представить, что должно произойти, чтобы в этом матче внезапно появилась хотя бы минимальная интрига.
Ставка — победа Кудерметовой с форой по геймам (-6,5) за 2.12.