Датчанин Хольгер Руне сыграет против швейцарца Марка-Андреа Хюслера в финале турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 2 октября, начало — в 16:30 мск. Руне — Хюслер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руне

Руне вышел во второй финал на уровне ATP в сезоне и карьере. Весной 19-летний теннисист взял титул в Мюнхене.

В субботу Хольгер встречался с Янником Синнером. Первый сет датчанин отдал, второй забрал со счетом 6:4, а в третьем итальянец снялся из-за травмы. Правда, Янник отказался от борьбы уже при счете 5:2 в пользу соперника.

Примечательно, что на этой неделе Руне только в одном матче хватило для победы двух сетов. В первом круге он выиграл на двух тай-брейках у нидерландца Тима ван Рейтховена.

Руне выиграл больше двух матчей подряд впервые после Ролан Гаррос, где ему удалось дойти до четвертьфинала.

Хюслер

Хюслер тем временем впервые в карьере дошел до финала на турнире в ATP. Но случайным этот успех все же нельзя назвать.

В конце августа швейцарец остановился в шаге от финала в Уинстон-Сейлеме.

В Софии Хюслер поразил способностью выпутываться из самых сложных ситуаций. В четвертьфинале он отыграл несколько матчболов в матче с поляком Камилом Майхшаком.

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А в полуфинале Марк-Андреа уступал Лоренцо Музетти 1:5 на тай-брейке первого сета, а во второй партии ему удалось отыграть при брейк-пойнт при счете 4:4.

Кроме того, во втором раунде Хюслер выиграл у Пабло Каррено-Бусты, красиво наказав испанца в третьем сете.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 1.50, победу Хюслера букмекеры предлагают за 2.66.

Ранее в этом году Хольгер проиграл швейцарцу на турнире в Бостаде. Поэтому теннисисты уже знакомы друг с другом.

И вполне вероятно, что матч получится максимально напряженным, без сюрпризов.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.82.