ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола может покинуть «Сити» летом 2023 годаОстанется ли Гвардиола в «Манчестер Сити» «Арсенал»Северный Лондон снова красный. Идеалистичность Артеты одолела прагматизм Конте Дастин ПорьеПорье и Чендлер получили шанс подобраться к титульному поединку. После их боя в чемпионской гонке останется только один
  • 23:59
    • ПСЖ взял верх над «Ниццей» благодаря голам Мбаппе и Месси
  • 23:52
    • Гол Левандовского принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»
  • 23:46
    • «Милан» вырвал победу у «Эмполи»
  • 21:45
    • «Атлетико» одержал победу над «Севильей»
  • 21:16
    • «Рома» в Милане переиграла «Интер»
  • 21:00
    • «Локомотив» проиграл «Уралу» в Москве
  • 18:56
    • «Ливерпуль» упустил волевую победу над «Брайтоном»
    Все новости спорта

    Руне выиграет второй титул в карьере?

    Руне — Хюслер. Прогноз (к. 2.36) и ставки на финал турнира в Софии 2 октября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Руне — Хюслер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против швейцарца Марка-Андреа Хюслера в финале турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 2 октября, начало — в 16:30 мск. Руне — Хюслер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руне

    Руне вышел во второй финал на уровне ATP в сезоне и карьере. Весной 19-летний теннисист взял титул в Мюнхене.

    В субботу Хольгер встречался с Янником Синнером. Первый сет датчанин отдал, второй забрал со счетом 6:4, а в третьем итальянец снялся из-за травмы. Правда, Янник отказался от борьбы уже при счете 5:2 в пользу соперника.

    Примечательно, что на этой неделе Руне только в одном матче хватило для победы двух сетов. В первом круге он выиграл на двух тай-брейках у нидерландца Тима ван Рейтховена.

    Руне выиграл больше двух матчей подряд впервые после Ролан Гаррос, где ему удалось дойти до четвертьфинала.

    Хюслер

    Хюслер тем временем впервые в карьере дошел до финала на турнире в ATP. Но случайным этот успех все же нельзя назвать.

    В конце августа швейцарец остановился в шаге от финала в Уинстон-Сейлеме.

    В Софии Хюслер поразил способностью выпутываться из самых сложных ситуаций. В четвертьфинале он отыграл несколько матчболов в матче с поляком Камилом Майхшаком.

    Все прогнозы на теннис

    А в полуфинале Марк-Андреа уступал Лоренцо Музетти 1:5 на тай-брейке первого сета, а во второй партии ему удалось отыграть при брейк-пойнт при счете 4:4.

    Кроме того, во втором раунде Хюслер выиграл у Пабло Каррено-Бусты, красиво наказав испанца в третьем сете.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 1.50, победу Хюслера букмекеры предлагают за 2.66.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Ранее в этом году Хольгер проиграл швейцарцу на турнире в Бостаде. Поэтому теннисисты уже знакомы друг с другом.

    И вполне вероятно, что матч получится максимально напряженным, без сюрпризов.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Минай — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Лацио — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Барыс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лорьян — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Факел — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эспаньол — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Черноморец — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Герта — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Руне — Хюслер: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на теннис. Руне выиграет второй титул в карьере?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры