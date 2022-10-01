Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против швейцарца Марка-Андреа Хюслера в полуфинале турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 1 октября, начало — в 16:00 мск. Музетти — Хюслер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Музетти

Музетти начал турнир с волевой победы над Александром Лазаровым. Во втором сете болгарин не смог подать на матч при счете 6:5. В конечном итоге в решающей партии итальянец просто «разбил» деморализованного соперника.

В следующем матче обошлось без драмы. Лоренцо выиграл в двух сетах у немца Яна-Леннарда Штруффа — 7:6, 6:1.

На прошлой неделе Музетти неудачно выступил в Метце, сразу же проиграв американцу Себастьяну Корде.

Музетти второй раз в сезоне дошел до полуфинала на уровне ATP. В конце июля он выиграл турнир в Гамбурге.

Хюслер

Хюслер второй раз за последний месяц дошел до полуфинала на турнире ATP. В конце августа он остановился в шаге от финала в Уинстон-Сейлеме.

На Открытом чемпионате США швейцарец едва не остановил Дениса Шаповалова, а в Сан-Диего его сразу же остановил колумбиец Даниэль Галан.

В Софии Хюслер начал с победы над французом Жоффре Бланкано, после чего преподнес одну из главных сенсаций этой недели. Во втром раунде Марк-Андреа выиграл у испанца Пабло Каррено-Бусты.

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В четвертьфинале Хюслер одержал волевую победу над Камилом Майхшаком. На тай-брейке второго сета польский теннисист не реализовал два матчбола.

Прогноз и ставка

На Музетти в этом матче можно поставить за 1.61, победу Хюслера букмекеры предлагают за 2.38.

Это явно не тот случай, где есть смысл ставить на фаворита. На харде Музетти все-таки действует не так убедительно, как на грунте. Плюс достаточно вспомнить недавний матч Хюслера с Каррено-Бустой — швейцарца тут никак нельзя назвать андердогом.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.