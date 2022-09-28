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    Костюк возьмет реванш у Крейчиковой?

    Крейчикова — Костюк. Прогноз (к. 2.34) и ставки на турнир в Таллине 28 сентября 2022 года

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    Марта Костюк
    Украинка Марта Костюк сыграет против чешки Барборы Крейчиковой во втором круге турнира в Таллине (Эстония). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 19:30 мск. Крейчикова — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Крейчикова

    Крейчикова в первом матче одержала классную победу над Айлой Томлянович. Чемпионка Ролан Гаррос-2021 легко забрала первый сет, а во втором дожала австралийку на тай-брейке.

    Это был один из лучших матчей Барборы за последние несколько месяцев. Текущий сезон получается для нее далеко не таким успешным, как предыдущий.

    После Уимблдона, на котором она дошла до третьего раунда, чешская теннисистка смогла выиграть больше одного матча только в Гамбурге.

    На Открытом чемпионате США Крейчикова уже во втором раунде сенсационно проиграла сербке Александре Крунич.

    Костюк

    Костюк тоже сразу же досталась непростая соперница. Украинка одержала победу над Бернардой Перой, которая летом выиграла несколько турниров.

    Как и ожидалось, все решилось в третьем сете. И решающую партию Марта провела значительно лучше американки.

    Все прогнозы на теннис

    Костюк прошла первый раунд на шести из семи последних турниров. В Истбурне она добралась до третьего раунда, а в Гранби — до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в этом матче у соперниц равные шансы на победу. На Крейчикову можно поставить за 1.89, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.91.

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    Ранее в этом сезоне Марта проиграла чешской теннисистке на турнире в Истбурне. Но это был абсолютно равный матч, в котором Барбора чуть-чуть лучше сыграла в концовке третьего сета.

    Скорее всего, теннисисткам снова не хватит двух сетов. Сдаваться здесь точно никто не будет.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.34.

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    Крейчикова — Костюк: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на теннис. Костюк возьмет реванш у Крейчиковой?
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