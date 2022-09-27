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    Сможет ли Карацев пройти первый раунд в Тель-Авиве?

    Этчеверри — Карацев. Прогноз (к. 1.94) и ставки на турнир Тель-Авиве 27 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Этчеверри — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге турнира в Тель-Авиве (Израиле). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 12:00 мск. Этчеверри — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Этчеверри

    Этчеверри в этом сезоне выиграл лишь один матч на харде на уровне основной сетки ATP.

    Как раз на прошлой неделе аргентинец смог пройти круг на турнире в Сан-Диего, одержав победу над Факундо Меньей.

    А так, все успехи Томаса связаны с грунтом, именно на этом покрытии он показывает свой лучший теннис.

    Правда, пока что Этчеверри, в основном, показывает неплохие результаты только на «челленджерах».

    Карацев

    Карацев на прошлой неделе неудачно выступил в Метце. В первом же матче Аслан проиграл будущему победителю турнира итальянцу Лоренцо Сонего.

    Сложно сказать, в какой форме сейчас находится россиянин, хотя его недавние результаты вообще не впечатляют.

    Карацев выиграл лишь один из последних восьми матчей. На «Мастерсе» в Цинциннати он обыграл американца Брэндона Накашиму.

    Все прогнозы на теннис

    Карацев ни разу не выигрывал больше одного матча, с конца июля, когда на турнире в Гамбурге ему удалось дойти до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.26, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.34.

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    От Аслана можно ожидать чего угодно, но в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что он справится с аргентинцем, который крайне редко выходит играть на харде.

    Ставка — победа Карацева в двух сетах за 1.94.

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    Этчеверри — Карацев: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев пройти первый раунд в Тель-Авиве?
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