Россиянин Аслан Карацев сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге турнира в Тель-Авиве (Израиле). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 12:00 мск. Этчеверри — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Этчеверри

Этчеверри в этом сезоне выиграл лишь один матч на харде на уровне основной сетки ATP.

Как раз на прошлой неделе аргентинец смог пройти круг на турнире в Сан-Диего, одержав победу над Факундо Меньей.

А так, все успехи Томаса связаны с грунтом, именно на этом покрытии он показывает свой лучший теннис.

Правда, пока что Этчеверри, в основном, показывает неплохие результаты только на «челленджерах».

Карацев

Карацев на прошлой неделе неудачно выступил в Метце. В первом же матче Аслан проиграл будущему победителю турнира итальянцу Лоренцо Сонего.

Сложно сказать, в какой форме сейчас находится россиянин, хотя его недавние результаты вообще не впечатляют.

Карацев выиграл лишь один из последних восьми матчей. На «Мастерсе» в Цинциннати он обыграл американца Брэндона Накашиму.

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Карацев ни разу не выигрывал больше одного матча, с конца июля, когда на турнире в Гамбурге ему удалось дойти до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.26, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.34.

От Аслана можно ожидать чего угодно, но в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что он справится с аргентинцем, который крайне редко выходит играть на харде.

Ставка — победа Карацева в двух сетах за 1.94.