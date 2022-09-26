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    Сможет ли Руне выиграть у ван Рейтховена?

    Ван Рейтховен — Руне. Прогноз (к. 2.72) и ставки на турнир в Софии 26 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Ван Рейтховен — Руне
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    Тим ван Рейтховен
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против нидерландца Тима ван Рейтховена в первом круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 12:00 мск. Ван Рейтховен — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Ван Рейтховен

    Теннисный мир по-настоящему узнал о ван Рейтховене в начале июня, когда он сенсационно стал победителем турнира в Хертогенбоше.

    В финале Тим тогда выиграл у Даниила Медведева. Причем разгромно — 6:4, 6:1. Кроме того, нидерландец разобрался с Тейлором Фрицем и Феликсом Оже-Альяссимом.

    Вскоре после этого ван Рейтховен прошел три раунда на Уимблдоне, после чего уступил Новаку Джоковичу. При этом ему удалось взять одну партию у сербу.

    В конце августа Тим выиграл один матч на Открытом чемпионате США. А во втором раунде его остановил Каспер Руд, будущий финалист турнира.

    Руне

    Руне на прошлой неделе выступил на турнире в Метце. Получилось так себе. После Ролан Гаррос, где ему удалось добраться до четвертьфинала, датчанин провалил ряд турниров. Поэтому и здесь от него тоже не ждали ничего выдающегося.

    В первом раунде Хольгер выиграл у Бенжамена Бонзи. При этом не обошлось без везения — соперник не смог доиграть матч из-за травмы.

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    А во втором круге Руне потерпел поражение от Александра Бублика. Игра, правда, получилась упорной, но в решающий момент 19-летний теннисист действовал не лучшим образом.

    Прогноз и ставка

    На ван Рейтховена в этом матче можно поставить за 2.72, победу Руне букмекеры предлагают за 1.46.

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    Это как раз один из тех случаев, когда можно поставить на андердога. Несмотря на то, что ван Рейтховен находится на данный момент за пределами топ-100, он действительно является весьма неприятным соперником.

    Тим способен наказать импульсивного Руне за ошибки.

    Ставка — победа ван Рейтховена за 2.72.

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    Ван Рейтховен — Руне: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руне выиграть у ван Рейтховена?
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