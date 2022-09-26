Датчанин Хольгер Руне сыграет против нидерландца Тима ван Рейтховена в первом круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 12:00 мск. Ван Рейтховен — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван Рейтховен

Теннисный мир по-настоящему узнал о ван Рейтховене в начале июня, когда он сенсационно стал победителем турнира в Хертогенбоше.

В финале Тим тогда выиграл у Даниила Медведева. Причем разгромно — 6:4, 6:1. Кроме того, нидерландец разобрался с Тейлором Фрицем и Феликсом Оже-Альяссимом.

Вскоре после этого ван Рейтховен прошел три раунда на Уимблдоне, после чего уступил Новаку Джоковичу. При этом ему удалось взять одну партию у сербу.

В конце августа Тим выиграл один матч на Открытом чемпионате США. А во втором раунде его остановил Каспер Руд, будущий финалист турнира.

Руне

Руне на прошлой неделе выступил на турнире в Метце. Получилось так себе. После Ролан Гаррос, где ему удалось добраться до четвертьфинала, датчанин провалил ряд турниров. Поэтому и здесь от него тоже не ждали ничего выдающегося.

В первом раунде Хольгер выиграл у Бенжамена Бонзи. При этом не обошлось без везения — соперник не смог доиграть матч из-за травмы.

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А во втором круге Руне потерпел поражение от Александра Бублика. Игра, правда, получилась упорной, но в решающий момент 19-летний теннисист действовал не лучшим образом.

Прогноз и ставка

На ван Рейтховена в этом матче можно поставить за 2.72, победу Руне букмекеры предлагают за 1.46.

Это как раз один из тех случаев, когда можно поставить на андердога. Несмотря на то, что ван Рейтховен находится на данный момент за пределами топ-100, он действительно является весьма неприятным соперником.

Тим способен наказать импульсивного Руне за ошибки.

Ставка — победа ван Рейтховена за 2.72.