ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиУскользающая красота. В какой клуб нужно перейти, чтобы выиграть «Золотой мяч»? Сборная РоссииУдовлетворительно. Экспериментальная сборная России вымучила победу в Бишкеке Коди Гакпо и Вирджил Ван ДейкНидерланды — Бельгия. Онлайн
  • 12:44
    • Тренер Португалии: У Роналду было три или четыре шанса забить Чехии
  • 12:37
    • Коваленко: У России за счёт класса получилось победить Киргизию
  • 10:40
    • Александрова обыграла Остапенко в финале турнира в Сеуле
  • 10:01
    • В РФС рассказали о возможной броне от мобилизации для футболистов и арбитров
  • 09:18
    • Баринов рассказал, почему не смог перейти в «Валенсию»
  • 08:21
    • Самсонова выиграла турнир в Токио
  • 23:37
    • Португалия разгромила Чехию в Лиге наций, Испания проиграла Швейцарии
    Все новости спорта

    Накашима возьмет титул в Сан-Диего?

    Хирон — Накашима. Прогноз (к. 3.00) и ставки на финал турнира в Сан-Диего 26 сентября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Хирон — Накашима
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брэндон Накашима
    Американцы Маркос Хирон и Брэндон Накашима сыграют в финале турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 03:00 мск. Хирон — Накашима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Сан-Диего. Мужчины 26 Сентября 2022 года
    Маркос Гирон (США)
  • Сан-Диего. Мужчины
    •  Маркос Гирон (США) 03:00 Брэндон Накасима (США) Брэндон Накасима (США)
  • Сан-Диего. Мужчины
    •

    Хирон

    Хирон впервые в сезоне дошел до финала ATP. До этого его лучшим результатом был февральский выход в полуфинал турнира в Далласе.

    На этой неделе американец пока не отдал ни одного сета. В первом матче Маркос выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри. Дальше была победа над австралийцем Джеймсом Даквортом.

    А в полуфинале Хирон уверенно разобрался с Дэном Эвансом, который так и не смог взят на приеме хотя бы один гейм. В этом матче Маркос очень уверенно действовал на первой подаче.

    Накашима

    Накашима тем временем третий раз в карьере дошел до финала ATP. В прошлом году он проиграет в решающих матчах на турнирах в Атланте и Лос-Кабосе.

    В субботу Брэндон остановил австралийца Кристофера О`Коннелла, который перед этим сенсационно выиграл у Дженсона Бруксби.

    Все прогнозы на теннис

    Кроме того, ранее на этой неделе Накашима выиграл у Закари Свайды, Дениса Кудлы и Даниэля Галана.

    Накашима впервые в этом году выиграл четыре матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На Хирона в этом матче можно поставить за 2.49, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.44.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Маркос и Брэндон обменялись победами в сезоне-2020. Но полезен этот опыт будет, скорее всего, только для Накашимы, который в последнее время добился значительного прогресса.

    На этот раз Хирону будет сложно остановить 21-летнего соперника.

    Ставка — победа Накашимы + тотал геймов больше 22,5 за 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Минай — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Велес — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шинник — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Акрон — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сочи — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Волгарь — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Балтика — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хирон — Накашима: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на теннис. Накашима возьмет титул в Сан-Диего?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры