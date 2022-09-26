Американцы Маркос Хирон и Брэндон Накашима сыграют в финале турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 03:00 мск. Хирон — Накашима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хирон

Хирон впервые в сезоне дошел до финала ATP. До этого его лучшим результатом был февральский выход в полуфинал турнира в Далласе.

На этой неделе американец пока не отдал ни одного сета. В первом матче Маркос выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри. Дальше была победа над австралийцем Джеймсом Даквортом.

А в полуфинале Хирон уверенно разобрался с Дэном Эвансом, который так и не смог взят на приеме хотя бы один гейм. В этом матче Маркос очень уверенно действовал на первой подаче.

Накашима

Накашима тем временем третий раз в карьере дошел до финала ATP. В прошлом году он проиграет в решающих матчах на турнирах в Атланте и Лос-Кабосе.

В субботу Брэндон остановил австралийца Кристофера О`Коннелла, который перед этим сенсационно выиграл у Дженсона Бруксби.

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Кроме того, ранее на этой неделе Накашима выиграл у Закари Свайды, Дениса Кудлы и Даниэля Галана.

Накашима впервые в этом году выиграл четыре матча подряд.

Прогноз и ставка

На Хирона в этом матче можно поставить за 2.49, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.44.

Маркос и Брэндон обменялись победами в сезоне-2020. Но полезен этот опыт будет, скорее всего, только для Накашимы, который в последнее время добился значительного прогресса.

На этот раз Хирону будет сложно остановить 21-летнего соперника.

Ставка — победа Накашимы + тотал геймов больше 22,5 за 3.00.